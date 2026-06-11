ABD ve İran Karşılıklı Hava Saldırılarına Devam Ediyor

(ANKARA) - ABD ve İran, bugün erken saatlere kadar karşılıklı hava saldırılarına devam etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırıların bugün sona erdiği belirtilirken; ABD Başkanı Donald Trump, "Tahran'ın bir barış anlaşmasını kabul etmemesi halinde yeni saldırılar yapılacağı" uyarısında bulundu.

Gerilim, hafta başında ABD'ye ait bir Apache helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran tarafından düşürülmesinin ardından tırmandı. Karşılıklı saldırılar, nisan ayında sağlanan ateşkesi tehdit ederken, savaşın kısa sürede sona ereceğine yönelik beklentileri de zayıflattı.

ABD Ordusu, son operasyonlarında İran'ın askeri gözetleme, haberleşme ve hava savunma unsurlarını hedef aldığını açıkladı. Washington, saldırıların İran'ın "süregelen saldırganlığına" yanıt olduğunu belirtti.

ABD merkezli yayın kuruluşu Fox News'un aktardığına göre Trump, dün yaptığı açıklamada İran'ın derhal bir anlaşmaya varmaması halinde yoğun bombardımanların yeniden başlayabileceğini söyledi.

Çatışmaların tırmanmasıyla petrol fiyatları yaklaşık 3 dolar yükselirken; CENTCOM, operasyonların Tahran'da gece yarısından kısa süre sonra tamamlandığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD hedefleri ile Bahreyn'de konuşlu ABD Beşinci Filosu'na yönelik misilleme saldırıları düzenlediğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, Ürdün'deki El-Azrak Hava Üssü'ne 12 balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

Kuveyt ve Bahreyn yetkilileri, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı tehditleri engellediğini açıkladı.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

CENTCOM, ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda 10 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik ilave meşru müdafaa saldırılarının tamamlandığını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, operasyonlarda İran'ın askeri gözetleme kabiliyetleri, haberleşme sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ABD Deniz Piyadeleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurları, ABD güçleri ile bölgedeki uluslararası ticari gemilere tehdit oluşturduğu değerlendirilen hedeflere hassas güdümlü mühimmatlarla saldırı düzenledi.

CENTCOM, operasyonların İran'ın "nedensiz ve devam eden saldırganlığına" karşılık olarak gerçekleştirildiği savunuldu.

Açıklamada, ABD kuvvetlerinin bölgede yüksek hazırlık seviyesini koruduğu ve görevlerini yerine getirmeye hazır olduğu ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI TARTIŞMASI

İran'ın üst düzey askeri komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilerin hedef alınabileceği uyarısında bulundu. İran medyası iki ABD gemisine ateş açıldığını öne sürerken, CENTCOM boğazın kapatıldığı ve ABD gemilerinin vurulduğu yönündeki haberleri yalanladı.

İran medyası, Hürmüz Boğazı çevresindeki çeşitli kentlerde ve ülkenin kuzey kesimlerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, operasyonların İran'ı savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya zorlamayı amaçladığını söyledi. Hegseth, saldırıların hem askeri hem de diplomatik hedeflere hizmet edeceğini ifade etti.