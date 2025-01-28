ABD ve İsrail'den UNRWA'ya Tepki

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NEW İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini kısıtlamasına destek vererek, UNRWA'yı kapatmanın İsrail'in "egemen kararı" olduğunu savunan ABD, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin ajansın faaliyetlerine yoğun destek mesajlarının arasında yalnız kaldı.

15 üyeli BMGK'de İsrail Meclisi'nde UNRWA'ya ilişkin kabul edilen yasalar ve ajansın geleceğine ilişkin oturum düzenlendi.

Tüm üyeler UNRWA'nın kilit önemdeki faaliyetlerine destek vererek ajansa sahip çıkarken, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, "ABD, İsrail Meclisinin yasayı uygulamasını destekliyor." dedi.

Shea, UNRWA'nın yetkisini BM Genel Kurulu tarafından almasına rağmen "UNRWA'yı kapatmak, İsrail'in egemen kararı." değerlendirmesinde bulundu.

Asıl odaklanılması gereken meselenin insani yardım ve hizmetlerin aksama olmadan nasıl devam edeceği olduğunu kaydeden Shea, "UNRWA, hiçbir zaman Gazze'de insani yardım sağlamak için tek seçenek olmadı." diye konuştu.

Shea, UNRWA'nın "Hamas ile bağlantısı olduğu iddiaları" nedeniyle güvenilirliğinin sorgulandığını savundu.

Rusya'dan UNRWA'ya destek, ABD'ye suçlama

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin İsrail'e silah sağlayarak masum sivillerin öldürülmesine katkı sağladığını, BMGK kararlarının kabul edilmesini engellediğini ifade etti.

ABD'nin BMGK'de UNRWA'nın korunmasına yönelik ortak girişimleri de engellediğini kaydeden Nebenzia, bu nedenle UNRWA'ya yönelik girişimlerin sorumluluğunu ABD'nin de taşıdığını dile getirdi.

Nebenzia, İsrail'in UNRWA'yı kapatma girişiminin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, "ABD'deki meslektaşlarımızı aklıselime davet ediyor ve Filistinli sivillerin daha fazla acı çekmesini önlemek için Batı Kudüs üzerinde gerekli baskıyı uygulamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

UNRWA'yı desteklemek ortak sorumluluktur

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise "Filistin halkının kendi vatanlarındaki varlığı, UNRWA'nın sağladığı hizmetlere dayanmaktadır. Faaliyetlerini durdurmak, ırmakla deniz arasındaki Filistinlilerin varlığını silmeyi amaçlayan yıkıcı planı destekleyecektir." diye konuştu.

Bendjama, UNRWA'yı desteklemenin ortak sorumluluk olduğunun altını çizdi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki de İsrail'e UNRWA'nın hayat kurtarıcı operasyonları ve hizmetlerini sürdürmesine izin verme çağrısında bulundu.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Munir Akram da "İşgalci güç İsrail'in herhangi bir BM tesisini kapatma yetkisi bulunmamaktadır." dedi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere de UNRWA'nın alternatifinin bulunmadığına işaret ederek, ajansın sadece insani yardım sağlamadığını, aynı zamanda kamu hizmetleri sunduğunu anımsattı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong da İsrail Meclisine UNRWA yasasını uygulamama çağrısında bulunarak, İsrail'in ajansı kısıtlama ve yok etme çabalarından vazgeçmesini talep etti.

UNRWA, İsrail'in Filistin halkına verdiği zararı hafifletmek için kuruldu

BMGK üyelerinden sonra oturumun sonlarında söz alan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise UNRWA'nın İsrail'in saldırılarının Filistinli mültecilerin hayatlarına ve haklarına verdiği zararı hafifletmek amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Mansur, UNRWA'nın ilk olarak acil yardım sunduğunu, bunun ardından insani gelişim sağlama, yokluk ve umutsuzluk içinde umudu yeniden inşa etme, insanlara hayatlarını yeniden kurma ve toplulukları yeniden inşa etme imkanı sunma ve kriz ve kargaşa dönemlerinde koruma ve destek sağlama gibi roller üstlendiğine dikkati çekti.

"UNRWA, Filistin halkının sıkıntılarına adil bir çözüm bulunana kadar yardımda bulunmak amacıyla faaliyet göstermektedir." diyen Mansur, görev yetkisinin her yıl BM Genel Kurulu tarafından yenilendiğini anımsattı.

Mansur, UNRWA'nın görevlerine Filistin meselesinin, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarına uygun olarak tüm yönleriyle çözüme kavuşturulana kadar devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Söz konusu çözümün çok acil olduğunu kaydeden Mansur, UNRWA personeli ve insani yardım çalışanlarının kasıtlı olarak hedef alınan, aç bırakılan ve zorla yerinden edilen bir halkı yardıma kavuşturma çabaları için büyük bir bedel ödediğini ifade etti.

Mansur, sadece UNRWA'nın sahadaki acil durum koşulları tarafından dayatılan görevleri yerine getirmek için gerekli olan personel kapasitesine ve altyapıya hala sahip olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Filistin halkını ya da BM'yi kimin temsil edeceğini seçme hakkına sahip olmadığının altını çizen Mansur, "İsrail'in hukuku ve anlatıyı çarpıtma hakkı yoktur. İşlediği suçları savunmak ve cezadan muafiyet sağlamak için herhangi bir istisnai statü iddia etme hakkına sahip değildir. Sorun kuralların kendisi değil, bu kuralların ihlal edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.