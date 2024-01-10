ABD ve Katarlı yetkililer Hamas-İsrail esir takası için görüştü

ABD ve Katarlı yetkililerin, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası anlaşması yönünde çabaları görüşmek için Doha'da bir araya geldiği bildirildi.

ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini açıklamadığı 3 kaynağına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da görüştü.

Görüşmede, bölgesel gerilimler ve Hamas ile İsrail arasında esir takasını sağlama yönünde çabalar ele alındı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, İsrail'in Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi öldürmesi üzerine Hamas tarafından askıya alınan görüşmeler bu hafta başında yeniden başladı.

Washington ve Doha yönetimleri görüşmelere ilişkin açıklama yapmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmişti. Blinken dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya gelmişti.

Blinken'ın ayrıca İsrail'deki istihbarat kurumlarının başkanlarıyla da Gazze'deki esirlerle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilmişti.

Gazze'de tutulan esirlerin bazılarının aileleri ile de dün bir araya gelen Blinken, "Geriye kalan rehineleri eve getirmeye yoğun bir şekilde odaklandık." ifadelerini kullandı.