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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait füze saldırısını engelledi - Son Dakika
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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait füze saldırısını engelledi

ABD, Yemen\'deki İran destekli Husilere ait füze saldırısını engelledi

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait karadan havaya füzesinin imha edildiğini açıkladı. ABD güçleri, füzeyi Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etti ve ABD uçakları için yakın tehdit oluşturduğunu belirledi.

31.01.2024 23:42
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ABD, "yakın tehdit" olarak belirlenen Yemen'deki İran destekli Husilere ait karadan havaya füzesinin imha edildiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husilere ait fırlatılmaya hazırlanan bir karadan havaya füzesinin vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "ABD güçleri, füzeyi Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etti ve ABD uçakları için yakın tehdit oluşturduğunu belirledi." ifadesine yer verildi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait füze saldırısını engelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait füze saldırısını engelledi - Son Dakika
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