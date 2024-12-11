ABD, Yeni Suriye Hükümeti İçin Şartlarını Açıkladı - Son Dakika
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ABD, Yeni Suriye Hükümeti İçin Şartlarını Açıkladı

ABD, Suriye'deki yeni hükümeti tanıma şartlarını belirleyerek azınlık hakları ve güvenliği vurguladı.

11.12.2024 12:02
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin; HTŞ terör örgütü öncülüğünde oluşturulması öngörülen yeni Suriye hükümetini tanıma şartlarını açıkladı. Miller ABD'nin şartlarını; "Azınlık haklarına saygı; insani yardımlara erişimin kolaylaştırılması; Suriye'nin terörizmin üssü olarak kullanılmasının veya komşularına tehdit oluşturmasının önüne geçilmesi; kimyasal silah stoklarının güvence altına alınması ve güvenli bir şekilde imha edilmesi" şeklinde sıraladı. Miller ayrıca, "Heyet Tahrir eş- Şam doğru sözler seçiyor, ancak elbette onları bu sözlerle değil, önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda sergileyecekleri eylemlerle değerlendireceğiz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında ABD'nin ; "Suriyelilere ait ve Suriyeliler tarafından yönetilen, güvenilir, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir yönetime imkan sağlayacak siyasi bir geçiş sürecini tam olarak desteklediğini" söyledi. Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Mısır, Ürdün, Katar ve BAE'li mevkidaşları ile görüşmelerinde, Suriye'deki hükümeti tanıma şartlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu açıkladı. Miller, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, (Dışişleri Bakanı Antony Blinken) geçiş süreci ve yeni hükümetin oluşumu sırasında korunması gerektiğine inandığımız birkaç ilkeyi vurguladı; Azınlık haklarına saygı; insani yardımlara erişimin kolaylaştırılması; Suriye'nin terörizmin üssü olarak kullanılmasının veya komşularına tehdit oluşturmasının önüne geçilmesi; kimyasal silah stoklarının güvence altına alınması ve güvenli bir şekilde imha edilmesi.

Bakan, bu görüşmelerde  (Mısır, Ürdün, Katar ve BAE'li mevkidaşları ile) tüm ülkelerin kapsayıcı ve şeffaf bir süreci desteklemesi, müdahalelerden kaçınması gerektiğini yinelemiş ve bu sürecin ardından çıkacak olan Suriye hükümetini tanıyacağını ve tam destek vereceğini açıkça ifade etmiştir.

Son birkaç gündür Başkan (Biden) ve Bakanın (Blinken) da söylediği gibi, şu ana kadar Heyet Tahrir eş-Şam doğru sözler seçiyor, ancak elbette onları bu sözlerle değil, önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda sergileyecekleri eylemlerle değerlendireceğiz.

Bakan, gelecek günlerde bölgedeki muhataplarıyla temaslarını sürdürecek ve açıklamasında belirttiği ilkeleri daha fazla tartışacaktır. Elbette bu görüşmelerde, ABD'nin geçiş süreci boyunca Suriye halkına verdiği sürekli desteği vurgulamaya devam edecektir."

"SDG, ABD'nin önemli bir ortağıdır"

Miller, pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında da ABD'nin Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) desteğine ilişkin bir soru üzerine "SDG, ABD'nin önemli bir ortağıdır. Onlara yönelik politikamızda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" demişti.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Menbiç'in kontrolünü SDG'den alması üzerine Miller şunları söylemişti:

"Bu konuda ilgili tüm taraflara ilişkin tutumumuz açık, gerilimin tırmanmasını istemiyoruz; bu istikrarsızlık döneminden yararlanıp Suriye'de kendi konumunu daha da güçlendirmeye çalışan kimseyi görmek istemiyoruz. Bu durumu bölgede tüm ilgili taraflara net bir şekilde iletiyoruz. SDG'nin IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdürme, IŞİD militanlarının tutulduğu cezaevlerini güvence altına alma gibi önemli görevleri yerine getirdiğini düşündüğümüzde, bu görevlerinden hiçbir şekilde dikkatlerinin dağılmasını istemiyoruz. Bölgedeki ilgili taraflara bunu net bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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