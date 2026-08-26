Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar - Son Dakika
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Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar

Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar
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ABD federal mahkemesi, Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla tarihi eserin açık artırmada satışını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunması endişesiyle durdurdu. Mahkeme, eserlerin envanterini ve durumunu istedi.

ABD'de federal mahkeme, Titanik'in enkazından çıkarılan 100'den fazla tarihi eserin açık artırmada satılmasını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu.

Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar

AÇIK ARTIRMA DURDURULDU

Washington Post gazetesinin haberine göre, Virginia eyaletinde Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Rebecca Beach Smith, enkaz üzerinde münhasır kurtarma hakkına sahip "RMS Titanic" şirketi tarafından planlanan açık artırmanın durdurulmasına karar verdi.

Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar

Titanik'ten çıkarılan ve müzayedede sunulması planlanan 100'den fazla tarihi eserin satışının mahkeme onayına tabi olduğunu belirten Smith, kararında koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişelerin etkili olduğunu aktardı.

Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar

TAKILAR, SOFRA EŞYALARI VE BRONZ MELEK

Smith, şirketten eserlerin envanterini ve mevcut durumlarına ilişkin bilgi sunmasını istedi.

Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar

Açık artırmaya çıkarılması planlanan koleksiyonda takılar, sofra eşyaları ve Titanik'in büyük merdivenini süsleyen bronz melek heykeli gibi parçalar bulunuyor.

Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar

MÜZAYEDEYE KARŞI ÇIKMIŞLARDI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), arkeologlar ve eserlerin çıkarıldığı deniz altı keşif çalışmalarına katılan Fransız hükümeti, eserlerin bir bütün olarak korunması gerektiğini savunarak müzayedeye karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Virginia, Mahkeme, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Titanik eserlerinin satılması hakkında mahkemeden yeni karar - Son Dakika

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