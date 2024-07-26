Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
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Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) mezuniyet törenine katıldı. Gül, törende yaptığı konuşmada, AGÜ'nün Türkiye'de iyi derecede İngilizce eğitimi veren üniversitelerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, üniversitelerin özgür düşünceye sahip olması gerektiğini ve nitelikli eğitim konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Gül ayrıca, Filistin'deki katliama dikkat çekerek üniversitelerin insan hakları meseleleriyle ilgilenilen ve adaletsizliklerin tartışıldığı yerler olduğunu söyledi.

26.07.2024 22:19
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) mezuniyet törenine katıldı.

AGÜ yerleşkesindeki törene, Gül'ün yanı sıra AGÜ Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, mezun olan öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, AGÜ'nün Türkiye'de iyi derecede İngilizce eğitimi veren üniversitelerden biri olduğunu söyledi.

Üniversitelerin bilgi üreten yerler olabilmesi için özgür düşünceye sahip olması gerektiğinin altını çizen Gül, şöyle konuştu:

"Herkesin korkusuzca düşüncelerini söylemesi, tartışmaların yapılması, fikirlerini ileri sürmesi rekabeti ve dolayısıyla yeniliği ortaya çıkarır. Türkiye'de 7 milyona yakın üniversite öğrencisi, 200 bine yakın da öğretim üyesi var. Ama nitelik açısından baktığımızda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Türkiye'de her 1000 kişiye 95 üniversite mezunu düşüyor. Avrupa'da ne kadar biliyor musunuz; Avrupa'da her 1000 kişiye 35 üniversite öğrencisi düşüyor. Aradaki farka bakınca bizim çok daha zengin, müreffeh, ileride olmanız gerekir. Maharet sadece rakamlarda ve sayıda değil. Maharet nitelikte, kalitede."

" Filistin'de yaşanan bir katliam var"

Gül, üniversite kampüslerinin kamunun vicdanını yansıttığını ve toplumun rahatsızlıklarının önce üniversitelerde dillendirildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'de yaşanan bir katliam var. Üniversite vicdan demek. Bugün dünyanın en büyük üniversiteleri, bulundukları ülkelerin yöneticilerinin Filistin'de yaşanan katliama gözlerini kapatıp çeşitli diplomatik oyunlarda bu işi kamuoyundan saklamaya çalıştıkları için ayağa kalkıyor. Öğrenciler temiz, saf, iyi niyetle dünyanın vicdanı oluyor ve Filistin'deki katliamı dile getiriyor. Üniversiteler sadece eğitim veren kurumlar değil insan hakları meseleleriyle ilgilenilen, yanlışlıkların ve adaletsizliklerin tartışıldığı yerlerdir."

Okul birincisi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Arif Emre Yıldız da soykırımın insanlığa karşı işlenen suçların en büyüğü olduğuna dikkati çekti.

Yıldız, " Gazze'de Holokost kurbanları (Yahudi soykırımı), bir akıl ve vicdan tutulması içerisinde aylardır Filistin halkına karşı gün aşırı soykırım gerçekleştiriyor. Uluslararası hukuk çökmüş durumda. Bize düşen elimizden geleni yaparak farkındalığı artırmaktır." diye konuştu.

Törende, AGÜV Başkanı Çıkrıkçıoğlu ve Rektör Yılmaz da konuşma yaptı.

11. Cumhurbaşkanı Gül ve protokol üyeleri, üniversite ile bölüm birincilerine diplomalarını verdi.

Tören, 268'i lisans, 36'sı yüksek lisans ve doktora programından mezun 304 öğrencinin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika

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