ABF, Meta'yı Heniyye suikastıyla ilgili sansür uygulamakla suçladı - Son Dakika
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ABF, Meta'yı Heniyye suikastıyla ilgili sansür uygulamakla suçladı

Anadolu Basın Federasyonu (ABF), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması sonucu Halk TV ile Heniyye fotoğrafı paylaşan hesapları engellediği öne sürülen Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı kınadı. ABF, Meta'nın Gazze'deki çocuk katliamını gizlemek için sansür uyguladığını ve çifte standart sergilediğini belirtti.

01.08.2024 11:25
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Anadolu Basın Federasyonu (ABF), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması sonucu "Bir gece ansızın nasıl geldi?" alt yazısı nedeniyle Halk TV ile Heniyye fotoğrafı paylaşan hesapları engellediği öne sürülen Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yı kınadı.

Federasyondan yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye'nin Filistin'in "haklı davasını" savunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Heniyye'nin kalleşçe suikast ile öldürülmesi sonrası, Halk TV, alt yazı olarak (KJ) 'Bir gece ansızın nasıl geldi?' cümlesini yazarak bir skandala daha imza atmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız, Halk TV'yi ABF olarak kınıyoruz. Televizyon kanalının sorumsuz yayınları nedeni ile kendine gelmesini ve tüm kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, Heniyye paylaşımlarına sistemli şekilde sansür uyguladığı öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meta, Gazze'de katledilen çocuklardan dünya haberdar olmasın diye elinden geleni yapmaktadır. Bu sansür tarafsızlık ilkesini yerle bir etmektedir. İsmail Heniyye fotoğrafı paylaşan bütün hesapları engellemek, paylaşımları kaldırmak bir çifte standart ve ikiyüzlülüktür. Olup bitenleri karartarak gerçeklerin üzeri örtülemez. Bu iki kurumu şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Instagram, Whatsapp, Facebook, Çocuk, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABF, Meta'yı Heniyye suikastıyla ilgili sansür uygulamakla suçladı - Son Dakika

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