Acil Tıp Kongresi Antalya'da Toplandı

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Acil tıp alanındaki en önemli buluşma noktalarından biri olarak nitelenen 10. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 20. Türkiye Acil Tıp Kongresi "Acil Servisler Değişiyor" temasıyla Antalya'da düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan da katıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın çevrim içi bağlantı ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın salonda hazır bulunduğu "Kriz Yönetim ve Liderlik: Acil Servisten Üniversite Kampüslerine Rektörler Zirvesi" açık oturumunda konuşan Özkan, acil servislerin insanlık için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Sağlıkta şiddet konusuna değinen Özkan, "En çok şiddetin yaşandığı yerler acil servisler. Ama sağlıkta şiddet olarak sınırlandırmamak gerekiyor. Genel olarak bir şiddet sorunu var. Cezaların daha caydırıcı olması gerekiyor. Şiddet şiddettir ve şiddetin çok ciddi şekilde cezalandırılması gerekiyor. Acil servise gelen birisi bir sıkıntı yaratıyorsa eğer sağlık hizmeti almamalı ve sağlık hizmeti verilmemeli. Lütfen bunlarla savaşalım." ifadelerini kullandı.

Bu konuda hekimlere de görev düştüğünü anlatan Özkan, tedavi devam ederken hastalarla iletişimin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından açık oturuma katılan rektörlere plaket verildi.