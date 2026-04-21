Adalet Bakanı Gürlek: Savcılık Parti Ayırmadan İşlem Yapıyor, Mahkeme Salonları Siyaset Alanı Değildir

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 23:53  Güncelleme: 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dosyasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargılama aşamasının sürdüğünü belirterek, "Biz görevimizi yaptık, artık dava yargılama aşaması başladı; mahkemenin takdiri" dedi. Gürlek, "Mahkeme salonlarında kesinlikle siyaset yapılmaması gerekir. Ben de önemli davalara bakmak nasip oldu, mahkeme salonları siyaset alanı değildir" ifadelerini kullandı. Belediyelere yönelik soruşturmalarda parti ayrımı yapıldığı eleştirilerine de yanıt veren Gürlek, "Hakkında işlem yapılan belediye başkan sayısı, yani 30 tane belediye başkanı hakkında şu an işlem yapılmış. Yani baktığınız zaman burada savcılığın parti ayırmadan işlem yaptığını görüyoruz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gülistan Doku dosyasına ilişkin konuşan Gürlek, amaçlarının dosyanın tüm yönleriyle incelenmesi olduğunu belirterek, "Burada bizim amacımız, bizim uğraşımız, kızcağızımızın bir mezarı varsa ailesinin o mezarının yerini bilmesi, dua etmesi. Bizim tek uğraşımız bu" dedi.

Gürlek, "Gizli tanık mezar yeri söyledi, oradan örnekler alındı. Cinayet silahı da birlikte gömülmüş. Silah uzun süre toprak altında kaldığı için oksitlenme yapmış. Deliller tanık beyanlarıyla uyuşunca resmi rapor oluşturuldu. Soruşturma aşamasında itirafçılar da ortaya çıktı. Ayrıca bir polis memurunun dönemin valisi hakkında verdiği ifadeler de dosyaya eklendi" dedi.

Bakanlık olarak soruşturma makamı olmadıklarını vurgulayan Gürlek, buna karşın hassasiyet oluşturan dosyaların ayrıca incelendiğini söyledi. Gürlek, "Biz soruşturma makamı değiliz. Soruşturmayı ilgili yerel Cumhuriyet Başsavcılığı yapar. Ama burada tabii biz şunu yapıyoruz; bu dosyalara arkadaşlarımız farklı bir gözle bakıyorlar, inceliyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir ekip kurduklarını aktaran Gürlek, "Oradaki savcı arkadaşla sürekli olarak müzakere ediyoruz. Diyoruz ki: 'Ya bak burada Sayın Savcım, şu delili de toplayabilirsin ya da işte burada şunu da yapman gerekiyor.' Bunlar müzakere ortamında" diye konuştu.

"Mahkeme salonlarında kesinlikle siyaset yapılmaması gerekir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dosyasına da değinen Gürlek, dosyada artık yargılama aşamasının sürdüğünü belirterek, "Biz görevimizi yaptık, artık dava yargılama aşaması başladı; mahkemenin takdiri" dedi. Gürlek, "Mahkeme salonlarında kesinlikle siyaset yapılmaması gerekir. Ben de önemli davalara bakmak nasip oldu, mahkeme salonları siyaset alanı değildir" ifadelerini kullandı.

Belediyelere yönelik soruşturmalarda parti ayrımı yapıldığı eleştirilerine de yanıt veren Gürlek, "Hakkında işlem yapılan belediye başkan sayısı, yani 30 tane belediye başkanı hakkında şu an işlem yapılmış" dedi. Gürlek, "Mahkumiyet kararı verilen başkan sayısı bakın; 13 tane belediye başkanı hakkında mahkumiyet kararı verilmiş. Yargılaması devam eden, yani mahkemesi devam eden başkan sayısı 7. Diğer kararlar da verilen 10. Yani baktığınız zaman burada savcılığın parti ayırmadan işlem yaptığını görüyoruz" diye konuştu.

"12. Yargı Paketi olarak bir şu an mutlak aşamasında yaptığımız bir çalışma var"

Yargının hızlandırılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini de belirten Gürlek, özellikle 12. Yargı Paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Gürlek, "Burada bir çalışmamız var. Özellikle 12. Yargı Paketi olarak bir şu an mutlak aşamasında yaptığımız bir çalışma var. Elbette yargının hızlandırılmasına ilişkin tedbirleri alacağız" dedi.

Hakimlerin hedef süreleri aşması halinde gerekli işlemlerin yapılacağını ifade eden Gürlek, "Eğer hakimin şahsından kaynaklanan bir hedef süre aşımı varsa, burada elbette biz hakim hakkında artık gerekli işlemleri yapacağız. Yani kusura bakma, sen dosyana çalışmak zorundasın" sözlerini kullandı. "Alo Adalet" uygulamasına da değinen Gürlek, "Vatandaş Alo Adalet ile birlikte dosyasının ne aşamada olduğunu bilecek" dedi.

"Nafaka konusunda bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz"

Nafaka konusunda da çalışma yürüttüklerini belirten Gürlek, "Yani bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Ama tabii burada bir geniş katılım olması gerekiyor. Kadın derneklerimiz var, işte sosyal derneklerimiz var. Burada hassasiyet gerektiren bir konu" ifadelerini kullandı. Süresiz nafaka konusuna ilişkin ise, "Bu şu an çalışma aşamasında. Çalışıyoruz ama geniş bir katılımcı çevresiyle istişare ederek çalışıyoruz" dedi.

"Lekelenmeme hakkı"na ilişkin de açıklama yapan Gürlek, "Sizin hakkınızda bir ihbar oldu. Şimdi burada hemen doğrudan doğruya ihbar hakkında siz şüpheli olarak, yani şüpheli sıfatını almadan önce gerekli araştırmaların yapılarak, yani ihbarın ciddi olmadığına eğer savcılık kanaat getirirse doğrudan doğruya sizin isminiz hakkında henüz bir kayıtlara geçmeden, yani soruşturmaya yer olmadığına karar verebiliyor" dedi."

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin mesajlar da veren Gürlek, 15 yaş ve üstü için yeni bir düzenleme planlandığını söyledi. Gürlek, "Bizim özellikle 15 yaş ve üstü için bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Sosyal medya yasası olarak bir değişiklik yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anonim ve sahte hesaplara ilişkin yeni bir model üzerinde çalıştıklarını anlatan Gürlek, "Biz kesinlikle sosyal medya hesabı kullanan kişi gerçek kişi olacak. Yani TC kimlik ile girecek" dedi. Gürlek, kişisel bilgilerin platformlarla paylaşılmayacağını belirterek, "E-devlet üzerinden bir 'anahtar model' dediğimiz bir doğrulama kodu alınacak. Bu doğrulama koduyla birlikte sosyal medyaya girilecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Akın Gürlek, Siyaset, Mahkeme, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 00:11:49. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.