Yılmaz Tunç'tan, Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanını tehdit etme hakkına sahip değildir - Son Dakika
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Yılmaz Tunç'tan, Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanını tehdit etme hakkına sahip değildir

Yılmaz Tunç\'tan, Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanını tehdit etme hakkına sahip değildir
22.06.2025 20:43
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazeteci Fatih Altaylı'nın Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret suçlamasıyla tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Tunç, açıklamasında "Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.

FATİH ALTAYLI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Altaylı'nın tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, bir sosyal medya yayınında, "ömür boyu başkanlık" şeklindeki, tamamen uydurulan asılsız bir iddia üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "diktatör" iftirasında bulunulmasının, tarihi gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda yapılmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti.

"TEHDİT GAZETECİLİK PERDESİ ARKASINA SAKLANARAK MEŞRULAŞTIRILAMAZ"

Hakaret ve tehdidin hiçbir demokratik hukuk düzeninde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"İfade özgürlüğü, kişilik haklarını, kamu düzenini, milletimizin değerlerini ve devletin anayasal kurumlarını hedef alan saldırıların bahanesi olamaz. Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir. Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Anayasa'dan ve kanunlardan aldığı yetkiyle, kişi ve unvan ayrımı gözetmeksizin görevini ifa etmektedir. Hiçbir makam ya da kişi, yargıya talimat veremez. Unutulmamalıdır ki demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir. Hukukun çizdiği bu sınır aşıldığında, gerekli adli mekanizmaların devreye girmesinden rahatsız olunmamalıdır."

Yılmaz Tunç'tan, Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanını tehdit etme hakkına sahip değildir
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yılmaz Tunç'tan, Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanını tehdit etme hakkına sahip değildir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Halis demir:
    aha şimdi caapa trölleri cumhuriyet elden gidiyor diye nara atacsklar bunlar 55 yıldır aynı hikayeyi yazıyorlar cumhuriyet sanki onların babasının çiftliği 24 60 Yanıtla
  • Rz.20040951:
    yaşasın Adalet 21 44 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Kendisini sevmem yazilarini hic okuyayam fakat fikir dusunce øzgurlugu saygim sonsuzdur ulkenin cumhurbaskani tartisilir elestirilir 44 18 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Tehdit yok. Diktatörlük yolunda tehdit var 35 7 Yanıtla
  • osman şahin:
    NE TEHDİDİ YAA KİMSE KONUŞMIYCAKMI KİMSE ELEŞTİRMİYCEKMİ ADAM GAZETECİ ASIL İNSANLARI İÇERİ ATMAKLA SİZ TEHDİT EDİYORSUNUZ SİZİN KORKU İMPARATORLUĞU TEHDİT EDİYOR 21 7 Yanıtla
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