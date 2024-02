Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tunç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çektiği "Yoldaş" fotoğrafını oylayan Tunç, Haber kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", Spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Bakan Tunç, "Deprem: Umut" kategorisinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun'da yıkılan Merve Apartmanı'nın enkazından 56. saatte kurtarılan Mahmut Salman'ın sedyeye taşındığı sırada Murat Şengül tarafından çekilen "Hoş geldin" fotoğrafını oyladı.

Tunç, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuğun, hastane zemininde yatan yaralı annesine bakışı sırasında Belal Khaled tarafından çekilen "Anneye bakış" fotoğrafına oy verdi.

"Maalesef 3 aydan bu yana Filistin'de bir savaş suçu işleniyor"

Adalet Bakanı Tunç, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki yer alan fotoğrafların Filistin'deki katliamı kanıtlayan fotoğraflar olduğunu belirterek, "Maalesef 3 aydan bu yana Filistin'de bir savaş suçu işleniyor, insanlık suçu işleniyor, soykırım yapılıyor." dedi.

AA'nın "Kanıt" adlı albümle Gazze'de çekilen fotoğrafları kitaplaştırdığını hatırlatan Tunç, fotoğrafların, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Adalet Divanına yapılan başvurularda da dikkate alınacağını dile getirdi.

Filistin'de işlenen insanlık suçunu ve bu suçu işleyenleri lanetleyen Tunç, şehit edilenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu, Gazze'de hastanelerin, mülteci kamplarının, okulların bombalandığını, sivil, masum insanların üzerine fosfor bombalarının atıldığını söyledi.

Bakan Yılmaz Tunç, "Bu çağda, bütün dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işlendi ve işlenmeye devam ediyor. Bu insanlık suçunu işleyenler, bu soykırımı yapanlar elbet bir gün insanlık huzurunda hesap vereceklerdir. Biz buna inanıyoruz ve bu soykırımın cezasını çekeceklerdir." diye konuştu.

Filistinlilerin bir gün mutlaka devletlerine kavuşacaklarını, Türkiye'nin her zaman onların yanında olacağını ifade eden Tunç, "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada hakkı, hakkaniyeti, adaleti, mazlumu savunmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Filistin'de bağımsız bir Filistin devletinin kurulması noktasındaki gayretimizi devam ettireceğiz." dedi.

Bakan Tunç, uluslararası kuruluşların Filistin-İsrail meselesinde duyarsız kaldıklarını, ateşkes önerilerinin reddedildiğini belirterek, "Uluslararası sistemin artık dünyada adaleti sağlayabilmesi noktasında bir revizyona tabi tutulması gerekiyor. 'Dünya 5'ten büyüktür' derken Sayın Cumhurbaşkanımız hep bu günlere işaret ediyor. İnşallah uluslararası sistem de bu sorunları giderebilecek bir yapıya önümüzdeki süreçte kavuşur. Bütün temennimiz bu yönde." değerlendirmesini yaptı.

"AA, insanlık suçunu ispatlayan delilleri ortaya koyarak büyük bir insanlık görevi yaptı"

Gazze'deki çalışmaları nedeniyle AA'yı tebrik eden Tunç, "Anadolu Ajansımız özellikle bu süreçte bölgeden elde ettiği görüntüler ve fotoğraflarla bu insanlık suçunu ispatlayan kanıtları, delilleri ortaya koyması bakımından büyük bir insanlık görevi yaptı." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, Gazze'de gazetecilerin de saldırılara maruz kaldığını, Gazze'de görev yapan AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın da İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiğini anımsattı.

"11 vilayetimizi yeniden ayağa kaldırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılının yaklaştığını da belirterek, "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafların kendisini deprem sonrası günlere götürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin afetlere karşı gerekli tedbirleri alması için gereken duyarlılığın devletin bütün kurumlarında bulunduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Deprem bölgesinin yeniden inşası birinci önceliğimiz, inşallah hızlı bir şekilde 11 vilayetimizi yeniden ayağa kaldırarak oradaki hayatın yeniden normal hayata dönmesi noktasındaki çalışmalarımızı da tüm gayretlerimizle sürdürüyoruz." dedi.

Yılmaz Tunç, "Yılın Kareleri"ne oy verirken zorlandığını, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli ve ibret verici olduğunu kaydetti.