Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: ABD'nin kongresinde çocuk katilini alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: ABD'nin kongresinde çocuk katilini alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önce Öğrenci Platformu'nun düzenlediği Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle bir araya geldi. Tunç, adaletin haksızın sesini değil, haklının sesini duyurabilmek olduğunu belirterek, ABD'nin kongresinde çocuk katilini alkışlayanların insanlığın yüz karası olduğunu söyledi. Ayrıca Tunç, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, dünyanın sesinin çıkmadığını ve uluslararası kuruluşların etkili olmadığını ifade etti. Tunç, öğrencilere başarılar dileyerek, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurguladı.

26.07.2024 18:07
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Herkese demokrasi dersi veren ABD'nin kongresinde çocuk katili konuşurken utanmadan onu alkışlayanlar var. İşte o alkışlayanlar, insanlığın yüz karasıdır." dedi.

Bakan Tunç, Önce Öğrenci Platformunca Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle bir araya geldi.

Adaletin, haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sesini duyurabilmek olduğunu belirten Tunç, "Haksızın sesi çok çıkabilir, haklı belki sessizdir, sesini çok duyuramıyor olabilir ama haklının sesini duyurabiliyorsak işte o zaman adalet yerine gelmiş olur. Maalesef bugün dünyada adalet var mı? Yok." diye konuştu.

Bakan Tunç, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun yarısı çocuk ve kadınlardan oluşuyor ama maalesef dünyanın sesi çıkıyor mu? Uluslararası kuruluşlar etkili mi? Değil. 'Dünyanın süper gücüyüm, insan haklarına, demokrasiye saygılıyım.' diyen, herkese demokrasi dersi veren ABD'nin kongresinde çocuk katili konuşurken utanmadan onu alkışlayanlar var. İşte o alkışlayanlar, insanlığın yüz karasıdır. O nedenle biz, Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi dünyada adaleti savunmaya, 'Dünya 5'ten büyüktür.' demeye devam edeceğiz. Hep hakkaniyetin yanında olacağız."

Üniversite hayatına adım atacak öğrencilere başarılar dileyen Tunç, hayallerindeki bölümleri kazanacaklarına yürekten inandığını söyledi.

Öğrencilere üniversiteyi kazandıktan sonra da kendilerini geliştirmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Tunç, "Size güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı, sizin omuzlarınızda yükselecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, Türkiye, Dünya, Gazze, Çocuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: ABD'nin kongresinde çocuk katilini alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: ABD'nin kongresinde çocuk katilini alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır - Son Dakika
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