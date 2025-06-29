Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.
Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken, bugün de ülkenin çeşitli noktalarında çok sayıda yangın çıktı.
İzmir'in ilçelerinde çıkan birden fazla yangına ekipler müdahale ederken; Buca ilçesindeki yangına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangına ilişkin soruşturmada şüpheli 1 kişinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Tunç açıklamasında ayrıca "İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır.
Ülkemizin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar da çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekledir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada "Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53'ü orman dışındaydı. Orman dışından başladı. Artık bunu 'orman içi' 'orman dışı' diye belirtmek istemiyorum ama burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi, aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlardan 9 tanesi büyüktü. Aydın-Nazilli-İsabeyli, Manisa-Soma, Aydın-Nazilli-Yazıkent, Antalya-Aksu, İzmir-Gaziemir, Akhisar, İzmir-Kuyucak ve İzmir-Doğanbey. Bunlardan Akhisar, İzmir-Kuyucak ve İzmir-Doğanbey şu anda devam ediyor. Bu üç yangın da ciddi. Diğerlerini arkadaşlar yoğun çabayla kontrol altına aldılar" dedi.
Yumaklı ayrıca "1 Haziran'dan bu yana bin 459 yangına müdahale ettik. Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur. Ağır hapis cezası vardır" sözlerini de sarf etti.
Son Dakika › Güncel › Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?