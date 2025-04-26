Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜGVA İhtisas Akademi'nin kapanış programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜGVA İhtisas Akademi'nin kapanış programında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜGVA İhtisas Akademi\'nin kapanış programında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çok önemli gelişmeleri milletimizin desteğiyle sağladık ve bizim hedefimiz yeni bir anayasa. Bizim hedefimiz, vesayetçi ruhu azaltılmış bir anayasa değil.

26.04.2025 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çok önemli gelişmeleri milletimizin desteğiyle sağladık ve bizim hedefimiz yeni bir anayasa. Bizim hedefimiz, vesayetçi ruhu azaltılmış bir anayasa değil. Bizim hedefimiz, vesayetçi ruhtan tamamen arındırılmış bir anayasa." dedi.

Tunç, TÜGVA İhtisas Akademi'nin kapanış programında, " Türkiye'nin Demokratikleşme Süreci ve Küresel Adalet Vizyonu" başlıklı konferansta konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine değinen Tunç, hain kalkışmada bu milletin kahramanlığının unutulmayacağını söyledi.

Tunç, 253 vatandaşın şehit olduğunu belirterek, "Onlar şehit olmasaydı biz bugün burada bu toplantıyı yapamazdık, başkaları olurdu iktidarda. Bu ülkeyi yabancılara peşkeş çeken, ortada, bölgede planlar yapmak isteyen, enerjiye hakim olmak isteyen, yabancı güçler, küresel güçler, burada kendi uydu yönetimlerini kurmuş olurlardı. O gece Türk yargısı milletiyle beraber mücadele etti." ifadesini kullandı.

28 Şubat döneminde cuntacıların yanında duran, onları destekleyen, karşısında hazır olda duran, cübbelerini adeta onlara seren bir yargı sistemi olduğunu dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Şimdi 'geçmişte yargı daha bağımsızdı ve tarafsızdı. Demokrasiye saygılıydı. Bugünkü yargı sistemi demokratik hukuk devletine uyan bir yargı sistemi değil, yargı bağımsız ve tarafsız değil' diyenlere geçmişteki yargı sistemini hatırlatmak lazım. İşte hazmedemedikleri de bu. Bugün sürekli adalete vurmaları, sürekli yargı sistemini, 25 bin hakim ve savcımızı sürekli töhmet altında bırakan, onların emeğine saygısızlık gösterenlerin hazmedemediği, cuntacı, darbeci, vesayetçi anlayışa destek olan yargı sistemini özlemelerindendir."

"Hedefimiz yeni bir anayasa"

Tunç, Anayasa'da "Sıkıyönetim gerektiğinde ilan edilebilir" şeklinde madde olduğuna, 'darbeciler yargılanamaz' diye de madde bulunduğuna işaret etti.

Tüm bu maddelerin milletin desteğiyle değiştiğini ifade eden Tunç, "Referandumlarda 'evet' oylarıyla gerçekleşti. Anayasa'mızdaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya çalıştık, mücadele ettik. Çok önemli mesafeler de aldık. Ama bu yeter mi? Elbette ki yetmez. Evet Türkiye'yi darbelere karşı, cuntacılara karşı dirençli hale getirdik, demokrasiyi güçlendirdik. Ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çok önemli gelişmeleri milletimizin desteğiyle sağladık ve bizim hedefimiz yeni bir anayasa. Bizim hedefimiz, vesayetçi ruhu azaltılmış bir anayasa değil. Bizim hedefimiz, vesayetçi ruhtan tamamen arındırılmış bir anayasa." diye konuştu.

Bakan Tunç, ülkenin adalet, hukuk, yargı sistemiyle ilgili kıyasıya ve acımasızca eleştiri yapanlar olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Biraz önce anlattığım tarihsel süreçte nerede durdukları belli olan o kişiler bugünkü yargı sisteminden elbette ki rahatsız. Bugün yolsuzluklardan hesap soran, teröristten hesap soran bir yargı sisteminden rahatsız. Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde 117. sırada olduğunu söylemek bir kere haksızlıktır, ülkemize haksızlıktır. 25 bin hakim ve savcımız var kürsüde gece gündüz çalışan. Dosyaları evlerine götürüp, hakkaniyetli kararlar vermek için çalışan yargı mensuplarımıza, adalet personelimize haksızlıktır. Türkiye, dünyada hukuk devletine ve demokrasi, milli iradeye saygılı olan bir yargı sistemine sahiptir."

"Ülkemizin yargı sistemine olan güveni artırma çabalarını sürdüreceğiz"

Doğruyu yapmaya, doğru yolda olmaya devam edeceklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

" Yargı, bağımsız ve tarafsızdır. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir' dedikçe rahatsız oluyorlar. Adalet Bakanı bunu her gün tekrarladığına göre demek ki bir sıkıntı var diyebilenler var. Sen her gün Türkiye hukuk devleti değildir dediğine göre. 15 Temmuz'da bu ülkenin demokrasisine, milli iradeye saygı duyan, milli iradeye sahip çıkan demokratik hukuk devletine inanan bir yargı sisteminden rahatsız olduğuna göre demek ki senin de gocunduğun bir yer var. Dolayısıyla biz ülkemizin yargı sistemine, özellikle vatandaşlarımızın yargıya olan güvenini daha da artırmanın gayreti içinde çabalarımızı sürdüreceğiz."

Bakan Tunç, konuşmasının ardından akademiye katılan gençlerin sorularını yanıtladı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) İstanbul'daki merkezinde düzenlenen konferansa, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ile SETA ve TÜGVA yöneticileri katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Demokrasi, istanbul, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜGVA İhtisas Akademi'nin kapanış programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda askerleri Gelibolu’da atalarını ’haka’ dansı ile andı Yeni Zelanda askerleri Gelibolu'da atalarını 'haka' dansı ile andı
İngiliz boksör İstanbul’da dehşet saçtı: Darp ettiği taksicinin yüz şekli değişti İngiliz boksör İstanbul'da dehşet saçtı: Darp ettiği taksicinin yüz şekli değişti
Canlı anlatım Dolmabahçe’de gol yağmuru Canlı anlatım! Dolmabahçe'de gol yağmuru
IMF, Türkiye’nin büyüme tahminini yine revize etti: Çok güçlü ivme devam ediyor IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yine revize etti: Çok güçlü ivme devam ediyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Rum lidere: ’’Sen kimsin be adam Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye’ye haddini bildirecek, hadi oradan’’ KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lidere: ''Sen kimsin be adam? Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye'ye haddini bildirecek, hadi oradan''
Naci Görür: İstanbul’da 7’den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47 Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı’na katıldı Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katıldı
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
El Clasico öncesi tarihi kriz Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak El Clasico öncesi tarihi kriz! Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Trabzonspor U19’un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu

17:13
İran’da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
16:22
İmamoğlu’nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı Bakın içinde ne varmış
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış
15:52
Papa son yolculuğuna uğurlandı İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
13:02
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
22:40
Solskjaer’den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Solskjaer'den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
22:28
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı
Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı
22:11
Trump’tan Zelenskiy’e ’Nadir Toprak Elementleri Anlaşması’ uyarısı: 3 hafta gecikti...
Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...
21:58
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
21:52
Küme düşen ikinci takım belli oldu Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 yendi
Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi
21:49
Esenyurt’ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
21:22
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı?
21:19
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
21:18
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 18:32:44. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜGVA İhtisas Akademi'nin kapanış programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.