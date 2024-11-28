Adalet Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde Tartışma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde Tartışma

Adalet Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde Tartışma

TBMM'de Adalet Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında muhabirlere çekim yasağı tepkiyle karşılandı.

28.11.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri başladı. Görevliler, toplantı başlamadan önce muhabirlere komisyonda telefon ile görüntü çekmelerinin yasak olduğu uyarısında bulundu. CHP'li vekiller duruma tepki göstererek, neden bugün böyle bir yasak getirilidiğini sordu. Bir süre devam eden tartışmaların ardından 10 dakika ara verildi. Aranın ardından Komisyon yeniden toplandı ve görüşmelere geçildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, salona girdikten sonra milletvekilleriyle tokalaştı.

Toplantı başlamadan önce görevliler muhabirlere telefonla görüntü çekmenin yasak olduğu uyarısı yaptı. CHP'li vekiller duruma tepki gösterek, Başkan Mehmet Muş'a "Şu ana kadar var olan uygulamaları neden değiştiriyorsunuz" dedi. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Bütçede bugün 20'nci gün. Yarın bitecek. Neden uygulamaları devam ettirmiyoruz" diye sordu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Birçok muhabir buraya yaklaştırılmıyor. Gizliyeceğiniz birşey mi var. Böyle şey olmaz" şeklinde konuştu.

Tepkiler üzerine Komisyon Başkanı Muş, bir değişiklik yapılmadığını söyleyerek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya, "Siz çekin Sayın Ağbaba. Ortadaki alan o kadar karışık oluyor ki Bakan da geçemiyor. Eline cep telefonu alan geliyor. Kuralları koymuyoruz, çekim yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tartışmaların bir süre devam etmesi üzerine, 10 dakika ara verildi. Aranın ardından Veli Ağbaba, gazetecilerin yanına gelerek "Yasak kalktı" dedi.

Daha sonra, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunuma başladı.

Öte yandan DEM Partili vekillerin bulunduğu sıralarda, 2015 yılında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin fotoğrafları yer aldı.

Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet Bakanlığı, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde Tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
15:10 Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
15:03 Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin
14:58 Görüntüsü olay olmuştu Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı
14:53 Gazze’deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı
14:53 Batman Belediyesi’nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük’e tepki Batman Belediyesi'nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük'e tepki
14:52 Mesut Özil’den TFF başkanlığı iddialarına yanıt Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 11:52:02. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde Tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.