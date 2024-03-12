İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Adalet Bakanlığı şüphelilerin Türkiye'ye iade edilmeleri için harekete geçmişti.
Konuyla ilgili, 7 Mart Perşembe günü ABD müsteşar yardımcısı ile toplantı yapıldı. Ertesi gün ise Türkiye, talep edilen dosyaları iletti. Tutuklanması amacıyla yapılan geçici talebin ardından; iade talepnamesinin yazımına başlandı.
Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal sürenin beklenmeyeceği; belgenin en geç 1 hafta- 10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletileceği öğrenildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek. Annenin iade dosyasının genişletileceği belirtiliyor. 'Gasp ve delilleri yok etme' suçlamaları da iade talepnamesine eklenecek. Kazanın üzerinden 3 saat gibi kısa bir süre geçmişken, annenin oğlunu yurt dışına kaçırmış olması da şüpheli bulunuyor.
Edinilen bilgiye göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığının araştırılması konusunda da talimat verdi. Tüm kameraların incelenmesini, annenin kaza öncesi ve sonrasında kimlerle bağlantı kurduğunu aydınlatılmasını talep etti.
Kazayı yapan sürücünün ABD vatandaşı olması iadesine engel mi? Söz konusu kazanın, 'adi suç' kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle, Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği düşünülüyor.
Bakanlık kaynakları; geçmişte İngiltere ve ABD gibi ülkelerden benzer suçluların iadesinin gerçekleştiğini, ABD'nin ise işlenen suçun niteliğine göre iadede zorluk çıkarmayacağını belirtiliyor.
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname - Son Dakika
Niğde'de İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı. Programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi öğrencileri, 12 Mart konulu oratoryo gösterisi sundu ve İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu oynadı. Törene çeşitli yetkililer ve öğrenciler katıldı.
Gazze'ye yaklaşık 200 ton gıda erzağı taşıyacak olan ilk yardım gemisi, Kıbrıs'tan yola çıktı. İsrail saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze'de açlığın önlenmesi için pilot bir proje geliştirilerek yardım götürülmesi kararlaştırıldı. Yardım gemisi, un, pirinç ve protein ürünleri yüklenerek Kıbrıs'taki Larnaka Limanı'ndan hareket etti. Yardım misyonu, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanırken, ABD merkezli World Central Kitchen (KCK) hayır kurumu tarafından organize edildi. Gazze'ye devamlı gıda taşıyacak bir deniz yolu oluşturma amacı güden yardım kuruluşları, Gazze'de malzeme indirme iskelesi oluşturduklarını belirtti. Avrupa Birliği ise Gazze'ye yardımların doğrudan denize açılmasını sağlayacak yeni bir deniz yolunun açılacağını duyurdu. Gazze Şeridi'nde kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 576 bin kişi bulunuyor.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve çeşitli gösteriler ve tiyatrolarla devam etti. Vali Aygöl, küçük yetenekli oyuncuları tebrik etti ve program sonunda sergiyi inceledi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Kristalina Georgieva'nın bir dönem daha Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı olmasını destekledi. Georgieva'nın geçen hafta IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıkladığını anımsatan Peteghem, bugün bütün AB ülkelerinin Georgieva'ya destek verdiklerini söyledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Dumlupınar Mahallesi'nde durdurdu. Araçtaki incelemede 4 bin 195 paket kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.K, emniyete götürüldü.
Kilis'te Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunda kalan M.Y.A'nın odasından silah sesi duyulması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Yapılan incelemede, M.Y.A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya tanık olan B.Y. gözaltına alındı. M.Y.A'nın Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halinde olan bir otomobil motor kısmından çıkan yangın sonucu alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Erenler Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 8 glock marka tabanca, 1 tabanca, 9 şarjör ve 15 fişek bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy'de meydana gelen kazada, üst geçide çarpan bir TIR, yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Valiliği, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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