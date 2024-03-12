Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname

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Adalet Bakanlığı, Eyüpsultan'da ölümlü kazaya karışan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve yazar annesi Eylem Tok'un iadesi için ABD'ye talepname hazırladı.

12.03.2024 13:24  Güncelleme: 13:28
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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Adalet Bakanlığı şüphelilerin Türkiye'ye iade edilmeleri için harekete geçmişti.

ABD MÜSTEŞAR YARDIMCISIYLA TOPLANTI

Konuyla ilgili, 7 Mart Perşembe günü ABD müsteşar yardımcısı ile toplantı yapıldı. Ertesi gün ise Türkiye, talep edilen dosyaları iletti. Tutuklanması amacıyla yapılan geçici talebin ardından; iade talepnamesinin yazımına başlandı.

Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlu için açıklama: ABD bu tarz olaylarda zorluk çıkarmıyor

3 SAAT İÇİNDE KAÇIRMASI ŞÜPHELİ BULUNDU

Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal sürenin beklenmeyeceği; belgenin en geç 1 hafta- 10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletileceği öğrenildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek. Annenin iade dosyasının genişletileceği belirtiliyor. 'Gasp ve delilleri yok etme' suçlamaları da iade talepnamesine eklenecek. Kazanın üzerinden 3 saat gibi kısa bir süre geçmişken, annenin oğlunu yurt dışına kaçırmış olması da şüpheli bulunuyor.

Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlu için açıklama: ABD bu tarz olaylarda zorluk çıkarmıyor

ANNEYE YARDIM EDEN KAMU GÖREVLİLERİNİN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Edinilen bilgiye göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığının araştırılması konusunda da talimat verdi. Tüm kameraların incelenmesini, annenin kaza öncesi ve sonrasında kimlerle bağlantı kurduğunu aydınlatılmasını talep etti.

Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlu için açıklama: ABD bu tarz olaylarda zorluk çıkarmıyor

ABD VATANDAŞI OLMASI İADESİNE ENGEL Mİ?

Kazayı yapan sürücünün ABD vatandaşı olması iadesine engel mi? Söz konusu kazanın, 'adi suç' kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle, Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği düşünülüyor.

Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlu için açıklama: ABD bu tarz olaylarda zorluk çıkarmıyor

BENZER SUÇLULARIN İADESİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bakanlık kaynakları; geçmişte İngiltere ve ABD gibi ülkelerden benzer suçluların iadesinin gerçekleştiğini, ABD'nin ise işlenen suçun niteliğine göre iadede zorluk çıkarmayacağını belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı\'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD\'ye talepname

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname - Son Dakika

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