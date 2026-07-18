Adalet Yürüyüşü: Yangın ve Facia Kurbanları Birleşti

Haber: Mehmet OFLAZ - Erva GÜN/ Kamera: Hakan KARADUMAN - Ünal AYDIN

(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin Ankara'da tamamladığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü"ne, 6 Şubat depremleri, Gayrettepe gece kulübü yangını ve İliç maden faciasında yakınlarını yitiren aileler de katıldı. Gayrettepe'de kardeşini kaybeden Fatma Gedizmen, "Vicdanlarını ranta değil de adalete teslim etsinler. Adalete teslim ederlerse biz de bu sokaklarda, buralarda hakkımızı aramak zorunda kalmayacağız. Biz aileler olarak artık böyle sokaklara dökülüp adalet aramak istemiyoruz. Evde oturup yasımızı tutmak istiyoruz ama maalesef hepimiz, bütün adalet arayan aileler, adaleti sokakta arıyor. Neden biz adaleti sokakta arıyoruz" diye sordu.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin, bakanlık yetkililerinin de yargılanması talebiyle Bolu Adliyesi'nden Ankara'ya başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", Ulus Atatürk Heykeli önünde sona erdi.

Kartalkaya ailelerinin "adalet" açıklamasına, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, 2 Nisan 2024'te İstanbul Gayrettepe'deki Masquerade adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçinin yakınları ile 13 Şubat 2024'te Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler madeni faciasında yaşamını yitiren 9 işçinin aileleri de katıldı.

"SORUMLU KAMU PERSONELLERİ YARGILANMADIĞI SÜRECE BU KATLİAMLAR DEVAM EDECEK"

ANKA Haber Ajansı, adalet arayan diğer ailelere de mikrofon uzattı. 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan Ilgım Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden ve Adalet Peşinde Aileleri Platformu Avukatı Duygu İnegöllü, şöyle konuştu:

"6 Şubat ve devamındaki depremlerde ailelerimizi kaybettik. Çok sevdiğimiz, çok kıymetli insanları kaybettik. Bugün burada, Kartalkaya katliamı sebebiyle acı çeken aileleri samimiyetle anlıyoruz. Hissettikleri şeyleri en içten duygularımızla hissediyoruz. Tek bir talep var burada. O da adalet. Adalet talebi yalnızca çeşitli kişilerin yargılanmasıyla sağlanacak bir talep değil. Öncelikle kamu personellerinin yargılanmasını istiyoruz biz de buradaki ailelerle birlikte. Çünkü biliyoruz ki sorumlu kamu personelleri yargılanmadığı sürece bu suçlar, bu katliamlar devam edecek. Bu katliamların engellenmesinin tek yolu, kamu personellerinin adil bir şekilde yargılanması, en ağır şekilde ceza almalarıdır."

İnegöllü, deprem davasında yargılanan müteahhit, statik proje müellifi ve yapı denetim yetkilisi sanıklara iyi hal indirimi uygulanmasına da, "Bunu kabul etmiyoruz" diye tepki gösterdi.

İnegöllü, "Buraya yürüyen hakimlerden biri de söyledi. Gerçekten bu ülkenin itibarı yerle bir edilmiş durumda. Çünkü bunun sebebi, denetleme yapmak yerine otellere gidip orada yemek yiyip konaklamayı tercih eden kamu personelleridir. Aynı şekilde deprem dosyalarında denetlemeyi yapmak yerine gidip buranın müteahhit zenginleriyle yemek yemeyi daha büyük bir marifet sanan kamu personelleridir. Bu kişilerin derhal devletimizden arındırılmasını istiyoruz. Dünya üzerinde birçok savaş oluyor. Buna rağmen nedense yaşam hakkı konusunda en fazla ihlal verilen ülke Türkiye hala. Bunun sebebi bu personeller. Hepsinin yargılanmasını, olası kastla cezalandırılmalarını ve artık bu konumlara, bu yerlere, bu mesleklere bu işi hak eden kişilerin getirilmesini istiyoruz ve ülkemizin de itibarını yeniden kazanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"VİCDANLARINI RANTA DEĞİL DE ADALETE TESLİM ETSİNLER"

Gayrettepe'deki gece kulübünde çalışan kardeşi Şivan Dolu'yu kaybeden Fatma Gedizmen, "'Adalet yerini bulsun demek için' Ankara'ya geldiklerini" belirterek, "Bu mahkemelerde karar vericilere seslenmek istiyorum. Vicdanlarını ranta değil de adalete teslim etsinler. Adalete teslim ederlerse biz de bu sokaklarda, buralarda hakkımızı aramak zorunda kalmayacağız. Biz aileler olarak artık böyle sokaklara dökülüp adalet aramak istemiyoruz. Evde oturup yasımızı tutmak istiyoruz ama maalesef hepimiz, bütün adalet arayan aileler, adaleti sokakta arıyor. Neden biz adaleti sokakta arıyoruz" diye sordu.

"HEPİMİZİN TEK BİR PROBLEMİ VAR: ADALETSİZLİK"

İliç maden faciasında ağabeyi Uğur'u kaybeden Duygu Yıldız da Bolu'dan Ankara'ya 186 kilometre yürüyen Oktay Akişli'nin çağrısıyla Erzincan'dan adalet için geldiklerini söyledi. Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin tek bir problemi var: Adaletsizlik. Ben kısa bir kronolojik sıralama yapmak istiyorum İliç'le alakalı. 2022'de siyanür sızıntısı oldu. 13 Şubat 2024'te milyonlarca metreküp siyanürlü toprak Fırat Havzası'na karıştı ve dokuz madencimizi diri diri toprağa gömdü. Son duruşmada hiçbir tutuklu sanık kalmadı. Anagold Madencilik Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci bir kere mahkemeye gelmedi. Bir gün tutuklu kalmadı. Olaydan altı ay sonra 'Üretime hazırız, açılmasını bekliyoruz' diye demeçler verdi. Bilirkişi raporunda Prof. Dr. Zafir Ekmekçi'nin daha önce Anagold firmasıyla ticari bir ilişkisi olduğu kanıtlandı ve bilirkişi heyeti iptal edildi. Yani yargı makamında suçlu tanımının ne olduğunu biz artık anlayamadık. Ne olması gerekiyor? Daha kaç kişi ölmesi gerekiyor diye soracağız ama depremde binlerce kişi öldürüldü. Onlarda da herhangi bir sonuç alınamadı. Deprem davaları, Bolu Kartalkaya, Gayrettepe, Dilovası, Hendek; binlercesi, binlerce olay 'adaletsizlik' diye bağırıyor. Bütün aileler adalet istiyor. Biz adalet istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İşçinin, emekçinin, insan hayatı değerli ve kıymetli. Biz bunun mücadelesi içerisindeyiz. Vazgeçmeyeceğiz. Davamızın takipçisiyiz."

"O MADEN OCAĞI AÇILACAKSA OĞLUMU BANA GERİ VERSİNLER"

Madende oğlunu kaybeden Sevda Yıldız, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunarak, "Biraz bizleri görsünler. Bakın, burada kaç aile var. Hepimizin acısı aynı, olaylar farklı olsa da. Bir kere de garibanın yanında olsunlar. Güçlünün yanında olmasınlar. Bakın, ben evladımı kaybettim. Tekrar utanmadan ocağı açmaya çalışıyorlar. Ülkenin bütün topraklarını madencilere peşkeş çektiler. Onların arkasını da devlet koruyor, onlar da koruyor. Nerede suçlular? Nerede suçlular? Hani suçlular? O zaman ocak açılacaksa benim oğlumu bana geri versinler. Benim sağlığımı, bizim sağlığımızı geri versinler. Benim eski mutluluğumu geri versinler. Bize yaşattıklarının farkındalar mı bilmiyorum. Biz de oğlumla birlikte öldük. Öldük. Öldük" şeklinde konuştu.