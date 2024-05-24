Adalya Vakfı'nın Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adalya Vakfı'nın Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Adalya Vakfı\'nın Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı'nın genel kurulunda vakfın Antalya'nın gurur kaynağı olduğunu belirtti. Vakıf, engelli bireylere eğitim ve sosyal destek programları sağlarken, üniversite öğrencilerine burs ve ekonomik zorluk çeken ailelere yardım yapıyor.

24.05.2024 13:05  Güncelleme: 13:15
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gelecek yıl 30'uncu yaşını kutlayacak Adalya Vakfı'nın genel kurulda, vakfın Antalya'nın gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Engelsiz Kafe'de yapılan olağan genel kurul, Ümit Uysal'ın divan başkanlığında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan Uysal, açılış konuşmasında 30. yılını kutlamaya hazırlanan vakfın faaliyet alanında Antalya'nın yüz akı olduğunu vurguladı.

Genel kurulda sunulan faaliyet raporunda, Adalya Vakfı'nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik eğitim ve sosyal destek programları sağladığı, üniversite öğrencilerine burs verdiği ve ekonomik zorluk çeken ailelere gıda ve nakdi yardımda bulunduğu belirtildi. Bu çalışmaların 2024 yılında da artarak devam edeceği ifade edildi.

Faaliyet ve bütçe raporlarının sunulmasının ardından yeni yönetim kurulu üyeleri için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, yeni yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Altun, Hüseyin Demir, Sarper Dermut, Ali Müncester, Erdal Özçivi ve Can Ekrem Ateş olurken, denetim kurulu üyeliklerine Timur Murat İnanç, Refik Cennet ve Tuncay Kara seçildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adalya Vakfı'nın Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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