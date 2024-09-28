Adana'da Yeni Kreş ve Köprü Açılışı - Son Dakika
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Adana'da Yeni Kreş ve Köprü Açılışı

Adana\'da Yeni Kreş ve Köprü Açılışı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ve Yavuzlar Köprüsü’nün açılışı, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut’un katılımıyla yapıldı. Zeybek, “Kaynaklarımızın önemli bir kısmını sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığımız çalışmalara ayıracağız. Bu dönemde belediyelerimiz halkçı, kamucu ve toplumcu bir anlayışla, kaynaklarını bu yöne kaydıracaklar” diye konuştu.

28.09.2024 11:14  Güncelleme: 11:15
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ve Yavuzlar Köprüsü'nün açılışı, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'un katılımıyla yapıldı. Zeybek, "Kaynaklarımızın önemli bir kısmını sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığımız çalışmalara ayıracağız. Bu dönemde belediyelerimiz halkçı, kamucu ve toplumcu bir anlayışla, kaynaklarını bu yöne kaydıracaklar" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova'nın 100. Yıl Mahallesi'nde tamamlanan Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ile Seyhan Nehri'nin iki yakasını birleştiren Yavuzlar Köprüsü'nün açılışını yaptı. Açılışlara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mali İşlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da katıldı.

Sözlerine, "Bugün Zeydan Karalar'ın yaptığı hizmetlerden küçük bir parça görüyoruz" diyerek başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gündüz bakımevine verilen Türkan Saylan ismine dikkati çekti. Bulut, Türkan Saylan'ın çok sayıda kız çocuğunun çağdaş eğitim alması için çaba gösterdiğini ve bugünlerde bunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da Adanalıların merhametli, cesur ve yiğit olduğunu belirterek, bu merhametin memlekete ve en çok çocuklara yönelik olduğunu ifade etti. Adana'nın "Çocuklar bizim geleceğimizdir" diyen ve onları önemseyen bir belediye başkanına sahip olduğunu kaydeden Karabat, gündüz bakımevi hizmetini yaşama geçiren Başkan Karalar'a ve Büyükşehir çalışanlarına teşekkür etti.

Zeybek: "Zeydan Başkanımızı klonlayıp Türkiye'nin pek çok şehrine götürmemiz gerekiyor"

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise konuşmasına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adanalılara ve Büyükşehir çalışanlarına gönderdiği selamı ileterek başladı. Adana'da dokuzuncu gündüz bakımevi açılışının gerçekleşmesinin mutluluk verici olduğunu, Türkiye genelinde de CHP'li belediyelerin yüzlerce gündüz bakımevi açtığını kaydeden Gökan Zeybek, şunları dile getirdi:

"Böylece kadının modern yaşamda çalışma hayatına katılmasını ve özellikle çocuklarımızın eğitime 3 yaşından itibaren başlayarak, rekabete uyum sağlamalarını başardılar. Bu dönemde belediyelerimiz halkçı, kamucu ve toplumcu bir anlayışla, kaynaklarını bu yöne kaydıracaklar. Kaynaklarımızın önemli bir kısmını sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığımız çalışmalara ayıracağız. Zeydan Başkanımızı da klonlayıp Türkiye'nin pek çok şehrine götürmemiz gerekiyor. 'Allahım ondan birkaç tane daha bize nasip eyle' diyorum."

Adana'nın gurur günlerinden birini yaşadığını söyleyen Başkan Karalar da şöyle konuştu:

"İlimden ve bilimden vazgeçmek ülkenin geleceğinden vazgeçmektir"

"Bir eğitim yuvasının açılışındayız. İlime, bilime ve fenne çok önem veriyoruz. Çünkü büyük önderimiz, değişmez liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Eğer bir gün benim görüşlerim ilimle, bilimle ters düşerse, bilimi seçin' demiştir. Dolayısıyla ilimden ve bilimden vazgeçmek ülkenin geleceğinden vazgeçmek demektir. ve yine Mustafa Kemal Atatürk, 'Eğitim o denli önemlidir ki; doğru yapılandırdığınızda o ülke aydın, müreffeh, sanayileşmiş, ekonomik olarak güçlenmiş problemsiz bir ülke olur. Eğer eğitimi iyi değerlendiremezseniz, o ülke müstemleke olmaktan kurtulamaz' der. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri, mevcut iktidarın, liyakati sadakate tercih etmesidir. Bugün açtığımız kreşe Türkan Saylan ismini onur ve gurur ile verdik. Çünkü bunu fazlasıyla hak eden bir insandır. Ömrünü kız çocuklarının okumasına adamış ve yüz bine yakın kız çocuğunun eğitim almasını sağlayan bir yaşam sürmüştür. Sadece bununla kalmamış, aynı zamanda bir tıp bilimi insanı olarak, cüzzam hastalığı ile mücadeleye kendisini adamıştır. O yüce insanı saygıyla anıyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen, Adana tarihinde görülmeyen hizmetler yaptık, depremde ve pandemide sosyal belediyecilik örnekleri sergiledik. Halkımızın her türlü ihtiyacında yanlarında olduk. Çok güzel destek köprüleri kurduk, halkımızın gönlünde yer ettik, sonuçta büyük başarı kazandık. Çok önemli hizmetlere imza attık ve çok daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Ne söz verdiysek hayata geçireceğiz. CHP'li belediyeciliğin önünü kimse kesemeyecek. Biz seçimin üzerinden geçen zamanda hiç oturmadık ve çok çalışmaya devam ettik. Yaz sıcağında yapmadığımız açılışları hızla hayata geçireceğiz. Kreş sayısını 20'ye çıkaracağız. Sizlere hizmet etmek büyük bir şeref, 5 yıl daha mühendis başkanla yola devam. Bizim yolumuz Türkan Saylan'ların yoludur, bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur."

Başkan Karalar, CHP kurmayları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasiler, Türkan Saylan Gündüz Bakımevi açılışının ardından Yavuzlar Köprüsü'nün açılışını da katıldı.

Yavuzlar Köprüsü açılışında da hemşehrilerine hitap eden Karalar, şunları söyledi:

"Adana'nın makus talihini değiştiriyoruz"

"Biz Yavuzlar Köprüsü ile sadece Seyhan ile Yüreğir'i değil, yüreklerimizi birleştirdik. Bir işi yaparken hizmet ettiklerinizi seviyorsanız, hizmet ettiğiniz kentle özdeşleşmişseniz, yorulmak bilmez, parasızlık bilmez, zorluk bilmez, hepsini çözersiniz, yorulmadan bütün engelleri aşar, hizmet etmeye devam edersiniz. Biz de öyle yaptık. Borç yükü, 351 haciz dosyası ile başlamıştık ilk dönemde ve zorlukları aşacağımızı da anlatmıştık. Biz sadece devasa hizmetleri Adana ile buluşturmuyoruz, biz Adana'nın makus talihini değiştiriyoruz. Adana'mızın bugüne kadar tanınmamış yönlerini tanıtmak da bize nasip oldu çok şükür. Altın Koza Film Festivalimiz her yıl bir öncekinden daha iyi oluyor. Diğer festivallerimizle de Adana'yı her yönüyle tanıtıyoruz. Adana'nın güzelliklerinin hiç bu kadar konuşulduğu bir dönem olmamıştı. Bir yandan size hizmet ederken, bir yandan da yaygın medyada Adana'yı tanıttık. Yeni dönemde de durmadık. İlk etapta 20'ye yakın hizmeti açılışlarla halkımızla buluşturacağız. Hem hizmet yapıyoruz hem de Adana'nın eşsiz güzelliklerini, hepsinden önemlisi mert, delikanlı, sıcak insanını tanıtıyoruz. Adana bir Cumhuriyet kentidir, Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı en üst düzeydedir ve ben hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece size feda olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da Yeni Kreş ve Köprü Açılışı - Son Dakika

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