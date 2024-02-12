Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı

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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük öğle saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, ameliyata alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, saldırıyı kınadı. Bulut, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e yapılan silahlı saldırıyı kınıyor, şiddeti lanetliyorum. Hastanede ameliyata alınan Samet Güdük'e acil şifalar diliyorum. Fail bir an önce yakalanmalı, hukuk önünde hesap vermeli, saldırı tüm yönleriyle araştırılmalıdır! Medical Park Hastanesinde yatmakta olan Samet Güdük adına acil 0 RH(-) kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kızılay Kan Merkezlerinden hasta bilgileri ile bağışta bulunabilirsiniz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük, ameliyata alındı.

Saldırganın ihtiyacı olduğu için işe alınan bir kişi olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kan arıyoruz. Kardeşimizi kurtarmak derdindeyiz şu anda. Saldırgan bizim işe aldığımız bir personel. Husumet olacak bir şey yok. Samet altın gibi bir çocuk" ifadelerini kullandı.

"ŞÜPHELİ ŞAHIS SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE OLAY AKABİNDE YAKALANMIŞTIR"

Saldırıya ilişkin Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M. G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır. Söz konusu olayla ilgili çok yönlü olarak tahkikata başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP Adana İl Başkanlığı yetkilileri de valilik açıklamasındaki alacak verecek bilgilerini doğrulamadı. Adana'da yardımseverliği ile tanınan Samet Güdük'ün çok sayıda vatandaşa olduğu gibi saldırgan da yardım ettiğini belirttiler.