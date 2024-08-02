Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yaz Spor Okulları kapsamında Yüreğir Yaz Spor Okulları'nın açılışını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'İnşallah Adana ülkenin en önemli spor şehirlerinden biri olacak' dedi.

02.08.2024 13:32  Güncelleme: 14:19
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, Yaz Spor Okulları kapsamında Yüreğir Yaz Spor Okulları'nın açılışını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "İnşallah Adana ülkenin en önemli spor şehirlerinden biri olacak" dedi.

Adana Büyükeşhir Belediyesi'nin Yüreğir Yaz Spor Okulları'nın açılışına çılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, çocuklar, gençler, Atakent sakinleri ile veliler katıldı.

Çocukların ve gençlerin, bir gün olimpiyat şampiyonu olup, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırabileceklerini belirten Muzaffer Çintımar, "Çocuklarımızın yaz aylarında sokağın tehlikelerinden korunabilmesi, geleceğin şampiyonları olarak yetişebilmeleri için; bakanlığımız, ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte önemli işler yapıyoruz. Bu manada sporun ve sporcunun daima yanında olan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız"

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Yüreğir'i inşallah sporun başkenti yapacağız. Çocuklarımızı tehlikelerden uzak tutacağız, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, gençlerimizi madde bağımlılığından uzak tutacağız, onlara güzel tesisler yapacağız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar, bu yürüyüşümüzde bizi yalnız bırakmıyor. Büyükşehir yanımızda. Yüreğir halkı bunu biliyor. Uyum içinde, birlikte, el ele, omuz omuza halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Hizmet yağmuru sürecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Atakent Mahallesi'ne ciddi hizmetler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Burada kadınlarımızın mesleki eğitim alacakları ve kendi emeklerinin karşılığını alacakları, nitelikli iş gücünü sağlayan akademiyi hayata geçireceğiz. Ayrıca trafiği rahatlatacak, birkaç mahalleyi birbirine bağlayacak bir üst geçit ile yağmur suyu drenaj projesi gerçekleştireceğiz" dedi.

Sporu sevdiklerini ve önemsediklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Gençlik ve Spor İl Müdürümüz sporla ilgili öncülük yapıyor. Burada bir kolektif çalışma var. İnşallah Adana ülkenin en önemli spor şehirlerinden biri olacak. Atakent Spor'dan Beşiktaş'a transfer olan sporcumuz var. Uluslararası alanda başarılı olan tekvandocular yetişiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' ve 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyerek, bizlere en güzel spor felsefesinin yolunu göstermiştir" diye konuştu.

Karalar, hizmetin niteliğini ve niceliğini artırarak çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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