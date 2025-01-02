Adana'da 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 5 Ocak'ta - Son Dakika
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Adana'da 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 5 Ocak'ta

Adana'da bu yıl 15’incisi düzenlenecek Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Geçen yıl 1800 sporcunun katıldığı etkinliğe bu yıl 3800 sporcu başvurdu. Organizasyonun 'Temiz Hava' sloganıyla düzenleneceği belirtildi.

02.01.2025 15:05  Güncelleme: 16:24
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(ADANA)- Adana'da bu yıl 15'incisi düzenlenecek Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 5 Ocak pazar günü yapılacak. Geçen yıl bin 800 sporcunun katıldığı koşulara, bu yıl 3 bin 800 sporcu başvuru yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Valiliği ile her iki kurumun ilgili birimlerince organize edilen Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu, 10K, Çocuk ve Halk Koşusu basın tanıtım toplantısı, Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Serdal Kadıoğlu ve Kenyalı Atlet Christine Kioko (2024 Yılı Uluslararası Angola Yarı Maraton ikincisi) ile basın mensupları katıldı.

Medya kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantının ilk konuşmacısı Atletizm İl Temsilcsi Serdal Kadıoğlu, parkurla ilgili bilgi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar da Türkiye'nin 1 numaralı şehrinde yılın ilk koşusunun yapılacağını belirterek, bu yıl organizasyonun "Temiz Hava" sloganıyla yapılacağını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koşuyu çok önemsediklerini belirterek, 5 Ocak Kurtuluş Günü'nün tarihçesiyle ilgili bilgiler paylaştı. Kentin tarih boyunca çok önemli bir yerleşim noktası olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra komutayı Mustafa Kemal Atatürk'e devrederken Liman Von Sanders'in, "Bizim için her şey bitti" dediğini ve bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bizim için her şey yeni başlıyor" dediğini hatırlattı. Başkan Zeydan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadele verme hissine vatandaşlarla yaptığı görüşmelerden sonra Adana'da ulaştığını, "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette bu güzel Adana'da vücut bulmuştur" diyerek açıkladığını anlattı. Karalar ayrıca, işgal güçlerine ilk kurşunun o zaman Adana'ya bağlı Dörtyol'da, sonrasında Gaziantep'te ve İzmir'de atıldığını söyledi.

Kentte, özellikle Pozantı ilçesinde Fransızlara karşı verilen mücadelede Kurtuluş Savaşı'nın ilk zaferlerinin kazanıldığını ve bunun bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Fransızların bu mücadele karşısında barış talebinde bulunduğunu, böylece TBMM'nin ilk kez tanınmasının sağlandığını anlattı. Başkan Zeydan Karalar, Adana'daki zaferlerin ardından Kuvayi Milliye'nin de rahatlayarak, gücünü işgalci Yunan'a karşı toparlama olanağı bulduğunu hatırlattı.

Adana'nın Kurtuluş Savaşı'nda önemli rolü olduğunu vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, bu günleri Türkiye'ye büyük bir şerefle hatırlatmak için 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nu düzenlediklerini aktardı.

Katılımda büyük artış var

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organizasyonun yapımında paydaş olan Adana Valiliği'ne ve ilgili kurumlara teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, geçen yıl organizasyonda bin 800 sporcunun koştuğunu, bu yıl ise 3 bin 800 sporcunun başvuru yaptığını ve bunun da bir rekor olduğunu belirtti.

Organizasyonda ünlü sporcuların da koşacağına dikkati çeken Başkan Zeydan Karalar, Adana'yı bir spor kenti yapmak için Seyhan Belediyesi'nden bu yana çaba harcadıklarını ve büyük oranda başarılı olduklarını söyledi. Sporun insanı zihnen ve bedenen sağlıklı hale getirdiğini, ayrıca sporun kötü alışkanlıkların, madde bağımlılığının panzehiri olduğunu da sözlerine ekledi.

Yılın ilk pazar günü Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı ile birlikte Adana'nın en önemli sportif etkinliğinin 15. yılı da kutlanmış olacak.

Yarı maratonun 21 kilometrelik güzergahı Adana'nın tarihi, turistik, görülmesi gereken yerlerinden geçiyor. Yarışmada 3 bin metre kategorisinde 2016 Brezilya Olimpiyat Şampiyonu Ruth Jebet de yer alacak. Koşu sonrası 130 sporcuya toplam 1 milyon 87 bin lira ödül verilecek. Organizasyonda 78 hakem görev yapacak ve yarışmalarda 15 farklı ülkeden 89 yabancı sporcu katılım sağlayacak. İl dışından ise yaklaşık 2 bin sporcu katılacak.

Kaynak: ANKA

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