Adana'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

(ADANA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen meşaleli yürüyüş ve Göksel konseri renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Atatürk'ü zihnimizden, beynimizden, ufkumuzdan, gideceğimiz yoldan ayırmamalıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere, onun açtığı yoldan yürümeye devam etmeliyiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı meşaleli yürüyüş ve Göksel konseri ile kutladı. Kortejin önünde, "19 Mayıs Yalnızca Bir Tarih Değildir, Bir Milletin Dirilişidir" yazılı pankart taşındı. Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen 10 bin Adanalı, zaman zaman Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet temalı sloganlar attı. Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Ziyapaşa Bulvarı güzergahını izleyerek Uğur Mumcu Meydanı'na akan Adanalılar, burada Göksel konserini izlemek için gelen coşkulu hemşehriyeriyle buluştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde başlayan yürüyüşe, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, CHP Adana Milletvekilleri, siyasiler ve Adanalılar katıldı.

Coşkulu kalabalığın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Onu milli bayramlarımızda anıyoruz ama aslında onu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Atatürk'ü zihnimizden, beynimizden, ufkumuzdan, gideceğimiz yoldan ayırmamalıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere, onun açtığı yoldan yürümeye devam etmeliyiz. Onu unutturma, silah arkadaşları ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte inşa ettiği Cumhuriyet'i dönüştürme çabasında olanlar bulunsa da işte gençlik burada, işte Atatürkçüler burada. Gençlik önemli çünkü Mustafa Kemal Atatürk gençliği işaret ediyor, Cumhuriyet'i gençliğe emanet ediyor."

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı bir milletin doğuşu, doğum günü olarak adlandırdığını belirten Karalar, şöyle devam etti:

"Elbette 19 Mayıs'ın öncesi var. Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele verme hissini Adana'da, Adanalılardan alıyor. Sonra İstanbul'a gidiyor ve boğazdaki düşman gemilerini görünce 'geldikleri gibi giderler' diyor. Çünkü Adana'da kafasına koymuş mücadele edip, düşmanı vatan topraklarından söküp atmayı. Gençlerimiz tarihimizi okumalı. Elbette Selçuklu'yu, Osmanlı'yı da okuyun ama daha çok Cumhuriyet tarihini okuyun. Mustafa Kemal Atatürk, 7 düvelin işgal ettiği bu ülkeyi kurtardı."

Sevr Anlaşması ile kaybedilen vatan topraklarının Lozan ile geri alındığının altını çizen Başkan Karalar, bu başarının Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası sayesinde olduğunu ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün daha sonra "Esas savaş şimdi başlıyor. Ekonomik bağımsızlık olmazsa siyasi bağımsızlığımız olamaz" dediğini hatırlatan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi yönettiği 15 yılda, bütün büyük yatırımların hayata geçirildiğini vurguladı.

Ekonomik bağımsızlık ve siyasi bağımsızlık için mücadele edilmesi gerektiğini belirten Karalar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizde barış, hukuk, demokrasi, kardeşlik olsun, silahlar sussun, kimse ölmesin ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ayarlarına, Cumhuriyet değerlerine de zarar gelmesin istiyoruz. Gençliğe güveniyoruz. Kim ne yaparsa yapsın laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır. Gençliğin bu heyecanı, bu kararlılığı olduğu sürece Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yaptıklarını unutturamayacaklar. Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacak."

Başkan Zeydan Karalar'ın konuşmasının ardından sanatçı Göksel, Uğur Mumcu Meydanı'nı dolduran Adanalılara sevilen şarkılarını söyledi.