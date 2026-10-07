Adana\'da 2 çocuk, bir çocuğu dövdü ve yerde sürükledi; anlar güvenlik kamerasında

Adana'da 2 çocuk, bir çocuğu dövdü ve yerde sürükledi; anlar güvenlik kamerasındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Yüreğir'de sabah saatlerinde 2 çocuk, tartıştıkları bir çocuğu tekme ve yumrukla dövüp yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırı sonlanırken çocuklar kaçtı, anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ADANA'da 2 çocuk, sokakta tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğu tekme- yumruk dövüp yerde sürükledi. Yaşananlar güvenli kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen ve öğrenci olduğu değerlendirilen 2 çocuk, tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı. Kendini korumaya çalışan M.E.D., aldığı darbelerle düştü. Diğer çocuklar, yerdeki M.E.D.'nin başına tekmeyle vurup, yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, çocuklar olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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