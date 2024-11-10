Adana'da 2. Varda Ultra Trail Koşusu Sonuçlandı - Son Dakika
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Adana'da 2. Varda Ultra Trail Koşusu Sonuçlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen 2. Varda Ultra Trail Koşusu, 8 ülkeden 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Koşu, Adana'nın doğal güzellikleri arasında, farklı kategorilerdeki yarışlarla sona erdi.

10.11.2024 14:55
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, paydaş kurumların katkısı düzenlenen ile 2'nci Varda Ultra Trail Koşusu sona erdi. Varda Ultra Trail'e bu yıl 8 ülkeden sporcular katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, paydaş kurumların katkısı düzenlenen ile 2. Varda Ultra Trail Koşusu sona erdi. Dünyada kanyon içinde koşulan en uzun yarış özelliği taşıyan Varda Ultra Trail'e bu yıl 8 ülkeden sporcular da katıldı. Sıra dışı sert bir parkurda koşulan yarışlar, bu özelliğiyle de sporcuların gelişimi için önem taşıyor.

Toplamda 820 sporcunun yarıştığı ve başlangıç noktasına trenle giden tek yarış olma özelliği de taşıyan Varda Ultra Trail; Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik ve Karaisalı ilçesindeki Yerköprü mevkilerinde başladı. Çakıt Çayı Vadisi ve Varda Köprüsü mevkilerini de kapsayan koşu, bölgenin muhteşem sonbahar manzaralarının ortasında gerçekleştirildi.

8 Kasım Cuma günü Uğur Mumcu Meydanı Gar önünde sporcu kiti dağıtımı ve makarna partisi ile başlayan yarış etkinlikleri, 10 Kasım Pazar günü aynı noktada düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Adana Toros Dağları'nda yapılan yarışlar; 27K, 67K ve 14K kategorilerinde yapıldı. 27K Erkeklerde sıralama; İbrahim Güneş, Aykut Kırsay ve Rıdvan Aykul şeklinde oluşurken Kadınlar 27K'de ilk üç sırayı; Fatma Taş, Natalia Mamon ve Nurhan Cengiz aldı. 67K Erkeklerde; Koray Het, Erman Denk ve Mustafa Dağdelen, 67K Kadınlarda se Özlem Doğan, Ümmü Nihal Tırpan, Filiz Yeni ilk üç sırayı alan isimler oldu.

14K Erkeklerde ilk üç sırayı; Mesut Akpınar, Arda Dölen, Mehmet Osman Döner, 14K Kadınlarda ise Songül Berikol, Anna Kırdan, Elizaveta Igoshina aldı.

Uğur Mumca Meydanı Gar Meydanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya geldiği zamanlarda çekilen fotoğraflardan oluşan sergi de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da 2. Varda Ultra Trail Koşusu Sonuçlandı - Son Dakika

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