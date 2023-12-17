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Adana'da 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da yapılan operasyonda, 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana\'da 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
17.12.2023 - 10:35,
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Adana'da 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar Ramazan T. ve Mehmet A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Seyhan, Adana, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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