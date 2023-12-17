Adana\'da 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Adana'da 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar Ramazan T. ve Mehmet A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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