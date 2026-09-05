Adana'da açık damperli belediye kamyonu köprüye çarptı, yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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Adana'da açık damperli belediye kamyonu köprüye çarptı, yol trafiğe kapandı

Adana\'da açık damperli belediye kamyonu köprüye çarptı, yol trafiğe kapandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonun açık damperi hızlı tren hattı köprüsüne çarparak sıkıştı. Kazada yaralanan olmazken, yol bir süre ulaşıma kapatıldı, kamyon vinçle çıkarıldıktan sonra trafik yeniden açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı.

Cemalpaşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait kamyonun açık kalan damperi, hızlı tren hattı projesi kapsamında yapılan köprüye çarparak sıkıştı.

Polis ekiplerince ulaşıma kapanan yolda, kamyonun vinç ve iş makineleri yardımıyla çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Yaralananın olmadığı kaza sonucu köprüde oluşan hasarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da açık damperli belediye kamyonu köprüye çarptı, yol trafiğe kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da açık damperli belediye kamyonu köprüye çarptı, yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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