Adana'da aşırı hızla evin önünde kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da aşırı hızla evin önünde kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Adana\'da aşırı hızla evin önünde kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybeden bir sürücü, evlerinin önünde oturan bir çocuğa çarparak 1 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Tutuklanan sürücünün ifadesinde, kaza anında bilinç kaybı yaşadığını ve olayı hatırlamadığını söylediği belirtildi.

22.08.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobiliyle evlerinin önünde otururken çarptığı Baran Bürgen'in (8) ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden Fırat Kadir Siyer'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Siyer'in, "Kardeşimin verdiği sodayı içerken boğazıma kaçtı. Kalbim hızla çarpmaya başladı, anlık bilinç kaybı yaşadım" dediği öğrenildi.

Kaza, 16 Ağustos saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Fırat Kadir Siyer'in aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği 01 ASN 626 plakalı otomobil, evlerinin önünde oturan Baran Bürgen, annesi Zozan Bürgen (41), akrabası Perihan Bürgen (38) ve komşusu Büşra Tan'a çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Baran, müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Evin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Siyer ile yanındaki 2 kişi, yaralıların yakınları tarafından darbedildi. Polisin, sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Baran Bürgen'in cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

'KAZAYA AİT HERHANGİ BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM'

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen Fırat Kadir Siyer, taburcu edildi. Kaza anında şoka girdiğini ve ne olduğunu hatırlamadığını öne süren Siyer, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı. Siyer'in ifadesinde, "Kız kardeşimle otomobille seyir halindeyken, durup ortak arkadaşımız olan S.N.'yi de araca aldık. Bir süre sonra direksiyon başında kardeşimin verdiği sodayı içerken boğazıma kaçtı. Kalbim hızla çarpmaya başladı, anlık bilinç kaybı yaşadım. Kendime geldiğimde; tanımadığım bir grup şahıs bana vuruyordu. Kazaya ait herhangi bir şey hatırlamıyorum. Kaza anında alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde değildim. Bana saldıran, aracıma zarar veren kişilerden de şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Adana, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da aşırı hızla evin önünde kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:51:28. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da aşırı hızla evin önünde kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement