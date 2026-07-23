Adana'da Av Tüfeği ile Yaralanma Davası

Adana'da baba ve oğlunun av tüfeğiyle yaralandığı komşu kavgasına ilişkin yargılanan 2 sanıktan birine 8 yıl 6 ay, diğerine 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Ö. ve oğlu Müstecap Ö, müştekiler Mehmet C. ve oğlu İbrahim C. ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde 10 Eylül 2025'te komşu olan taraflar arasında bahçeye moloz dökülmesi nedeniyle tartışma çıktığını belirtti.

Tartışma sırasında sanıkların av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Mehmet C. ve oğlu İbrahim C'nin yaralandığını anlatan savcı, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklardan Mehmet Ö. savunmasında, müştekilerin arazisinin bir kısmını işgal ettiğini öne sürerek, "Olay günü kavga arka bahçede başladı. Onlar balkondan bize doğru pompalı tüfekle ateş etti. Biz de kendimizi korumak için hedef gözetmeden ateş ettik. Müştekileri sadece korkutmak istedik." dedi.

Müstecap Ö. de kavgayı komşularının başlattığını iddia etti.

Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından Mehmet Ö'yü 8 yıl 6 ay, oğlu Müstecap Ö'yü ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp mevcut hallerinin devamına karar verdi.