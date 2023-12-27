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Adana Valiliği öncülüğünde 750 kişi bağımlılığa karşı yürüdü - Son Dakika
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Adana Valiliği öncülüğünde 750 kişi bağımlılığa karşı yürüdü

Adana Valiliği öncülüğünde sivil toplum kuruluşları Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla 750 kişi bağımlılığa karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Vali Yavuz Selim Köşker yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, 'Gençlerimizi elimizden almaya yönelik organize bir çalışma var. Gençlerimizi uyuşturucu başta olmak üzere birçok alanda bağımlı yapmaya çalışıyorlar. Herkesten ricam ihbarlarınızı bizlere ulaştırın' dedi.

27.12.2023 - 12:57,
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ADANA Valiliği öncülüğünde sivil toplum kuruluşları Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla 750 kişi bağımlılığa karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Vali Yavuz Selim Köşker yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, 'Gençlerimizi elimizden almaya yönelik organize bir çalışma var. Gençlerimizi uyuşturucu başta olmak üzere birçok alanda bağımlı yapmaya çalışıyorlar. Herkesten ricam ihbarlarınızı bizlere ulaştırın' dedi.

Adana Valiliği öncülüğünde uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yüreğir Belediyesi, Adana Müftülüğü ve birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Yüreğir'de 'Bağımlılığa Karşı Birlikte Yürüyoruz' sloganıyla yürüyüş yaptı. İlçede uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu Süleyman Vahit Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 750 kişi, ellerinde 'Bağımlılığı bitirmeye kararlıyız' dövizleriyle tarihi Taşköprü'ye kadar yürüdü.

'BÜTÜN BAĞIMLILIK TÜRLERİ İLE MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM'

Tarihi Taşköprü üzerinde sona eren yürüyüş sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, uyuşturucunun Türkiye'nin kanayan yarası haline geldiğini belirterek,?Çağımızda tek uyuşturucu değil teknoloji bağımlılığı da var. Bütün bağımlılık türleri ile mücadele etmemiz lazım. Ancak başlıca uyuşturucu için tedbir almamız lazım. Bu konuda farkındalığımızı yükseltmek için topyekun çalışmamız lazım. Bu mücadele tek güvenlik güçleriyle olmaz. Bütün kurum ve kuruluşların bu mücadeleye sahip çıkması lazım. Çocuğundaki farklılığı ilk anlayacak kişi annedir. Annelerimizin önemi çok büyüktür. Bizim başka ülkelere göre üstünlüğümüz eğitimli genç nüfusumuz. Bizim başka bir zenginliğimiz yok. Petrolümüz, madenimiz yok. Sadece stratejik konumumuz ve gençlerimiz var. Gençlerimizi elimizden almaya yönelik organize bir çalışma var. Gençlerimizi uyuşturucu başta olmak üzere birçok alanda bağımlı yapmaya çalışıyorlar. Herkesten ricam ihbarlarınızı bizlere ulaştırın. Eğer çare bulunmuyorsa ihbarı bana ulaştırın ben gerekeni yapacağım. Söz veriyorum. Yavrularımızı elimizden almasınlar, kurda kuşa yem etmeyelim. Onlar başka ülkelerin, başka birimlerin askeri olmasın. Farkındalığı yükseltelim? dedi.

Adana Valiliği öncülüğünde 750 kişi bağımlılığa karşı yürüdü
Kaynak: DHA
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