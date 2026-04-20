Adana'da Bayrak Töreni - Son Dakika
Adana'da Bayrak Töreni

Adana\'da Bayrak Töreni
20.04.2026 13:26
Vali Yavuz, öğrencilerle Bayrak Töreni'nde bir araya gelerek eğitim ve güvenlik vurgusu yaptı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, DSİ Baraj Ortaokulu'nda düzenlenen Bayrak Töreni'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Valiliğin açıklamasına göre Yavuz, okulda gerçekleştirilen törene katıldı.

Yavuz, programda yaptığı konuşmada, bayrağın bağımsızlık, birlik ve beraberliğin en güçlü simgesi olduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 522 bin öğrencinin dersbaşı yaptığını belirten Yavuz, öğretmen ve öğrencilere şöyle hitap etti:

"Sizler bu vatanın yarınlarısınız. Kıymetli öğretmenlerimiz sizler sadece bilgi aktaran değil, öğrencilerimizin hem akademik hem de ahlaki gelişiminde en önemli görevi üstlenen rehberlerimizsiniz. Bizler de bu bilinçle evlatlarımızın güvenliği, huzuru ve nitelikli eğitimi için kararlılıkla çalışıyor, okullarımızda güvenlik tedbirlerini güçlendirerek güçlü yarınlar inşa ediyoruz."

Yavuz, güvenli, huzurlu ve nitelikli bir ortamda eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin en büyük öncelikleri olduğunu anlattı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının herkesi derinden etkilediğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra bu tür acıların yaşanmadığı, sizlerin yüzünüzün hep güldüğü, hem ilimizde hem ülkemizde çocuklarımızın okula cıvıl cıvıl geldiği, sevincinizin okullarımızın her yerinde yankılandığı çok güzel dersler olur. Hepinize bugünden başlamak üzere iyi dersler diliyorum"

Bayrak Töreni'nde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve veliler de yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mustafa Yavuz, Güvenlik, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Bayrak Töreni - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Adana'da Bayrak Töreni - Son Dakika
