Adana'da Beyazevler Kent Kütüphanesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Beyazevler Kent Kütüphanesi'nin Temeli Atıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beyazevler Kent Kütüphanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Adana'nın turizm kenti olma hedeflerini vurguladı ve kütüphanenin eğitimdeki önemini belirtti.

16.03.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Adana'nın makus talihini değiştirmek de bize nasip olacak inşallah. Adana'nın eşsiz güzelliklerini ve güzel insanlarını tanıtarak, bir turizm kenti olmak için uzun süredir çalışıyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beyazevler Kent Kütüphanesi'nin temel atma törenine katıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra, siyasiler, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Temel atma töreninin ardından iftar programı gerçekleştirildi. 4 bin 695 metrekare alanda 4 kattan oluşacak kütüphanede; sessiz odalar, grup çalışma odaları, dijital kütüphane, kıymetli eserler bölümü, çok amaçlı salon, sosyal donatı bölümleri yer alacak.

Öğrencilerin uygun, rahat ortamda ders çalışmasının, başarıya giden yolda önemine vurgu yapan Zeydan Karalar, böyle ortamları öğrencilere sunacak, araştırma da yapabilecekleri büyüklü küçüklü kütüphaneler açtıklarını ve açmaya devam ettiklerini söyledi.

"İşimizi en iyi şekilde yapmak için çok çalışıyoruz"

Karalar şunları söyledi:

" Ceyhan, Kozan, Yüreğir'de var ve Çukurova'da da İnce Memed Kütüphanesi mevcut. Büyük ilgi olduğunu, öğrencilerin sırada beklediğini görünce, ihtiyaca cevap vermek için öğrencilerin yoğun yaşadığı Beyazevler Mahallesi'ne; ülkemizin en büyüklerinden ve çağdaşlarından olacak bu kütüphanenin temeli atıyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Adana'nın makus talihini değiştirmek de bize nasip olacak inşallah. Adana'nın eşsiz güzelliklerini ve güzel insanlarını tanıtarak, bir turizm kenti olmak için uzun süredir çalışıyoruz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olmak için de yoğun çaba gösteriyoruz. İnşallah bu yıl Paris'teki oylamada bunu başaracağız. Böylece sadece kebabımızla değil, diğer bütün lezzetlerimizle de tanınacağız ve bu yemekleri yemek için dünyanın dört bir yanından şehrimize turist gelecek. Bunun anlamı Adana'mızın bir turizm kenti olarak zenginleşmesi ve istihdam yaratılmasıdır. Biz iki nedenden dolayı çok çalışırız. Birincisi Yüce Rabbim çalışanı sever. İkincisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır' diyor. Biz de işimizi en iyi şekilde yapmak için çok çalışıyoruz."

Beyazevler Mahallesi'ne Kent Lokantası da açılacağını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, büyük bir hizmetin açılışının yapılmasını ya da temelinin atılmasını sık aralıklarla gerçekleştirdiklerini, böyle de devam edeceklerini dile getirdi.

Kente yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi de veren Başkan Zeydan Karalar, konuşmasını "Hoşçakalın, Atatürk'e kalın" mesajıyla bitirdi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Beyazevler Mahalle Muhtarı Mine Donma, Beyezevler Kent Kütüphanesi'nin temelinin atılmasını tarihi bir an olarak niteledi. Donma, "Mahallemizin eğitim alanındaki en büyük yatırımlarından birinin yapımına resmen başlıyoruz. Burası sadece bir kütüphane değil, öğrencilerimizin ders çalışabileceği, kendilerini yetiştirebileceği, modern bir eğitim yuvası olacak. Sayın Başkanımız Zeydan Karalar'ın gerçekleştirdiği bu önemli proje, gençlerimizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biridir. Başkanımız Zeydan Karalar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Hazal Güllüoğlu, açılacak kütüphaneye ilişkin, "Üst geçit, yurt güzergahından geçmeye başlayan otobüsler, İnce Memed Kütüphanesi gibi hizmetlerin ardından temeli atılan Beyazevler Kent Kütüphanesi, başkanımızın taleplerimiz doğrultusunda hareket ettiğinin örneklerinden yalnızca birkaçı. Bizim için hayati öneme sahip bu hizmetler için Başkanımıza ne kader teşekkür etsek az. Büyükşehir Öğrenci İletişim Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile iletişime geçmemizi kolayca sağlıyor" diye konuştu.,

Konuşmaların ardından Beyazevler Kent Kütüphanesi'nin temeli atıldı. Daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programı gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

Zeydan Karalar, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Karalar, Turizm, Eğitim, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Beyazevler Kent Kütüphanesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

10:22 Gece kulübünde yangın En az 50 kişi hayatını kaybetti Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti
10:05 Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti
09:37 Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
09:13 Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor
06:21 ABD ordusu Yemen’i böyle vurdu Ölü sayısı 31’e yükseldi ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 11:46:44. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Beyazevler Kent Kütüphanesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.