Adana'da Beyazevler Kent Kütüphanesi'nin Temeli Atıldı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Adana'nın makus talihini değiştirmek de bize nasip olacak inşallah. Adana'nın eşsiz güzelliklerini ve güzel insanlarını tanıtarak, bir turizm kenti olmak için uzun süredir çalışıyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beyazevler Kent Kütüphanesi'nin temel atma törenine katıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra, siyasiler, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Temel atma töreninin ardından iftar programı gerçekleştirildi. 4 bin 695 metrekare alanda 4 kattan oluşacak kütüphanede; sessiz odalar, grup çalışma odaları, dijital kütüphane, kıymetli eserler bölümü, çok amaçlı salon, sosyal donatı bölümleri yer alacak.

Öğrencilerin uygun, rahat ortamda ders çalışmasının, başarıya giden yolda önemine vurgu yapan Zeydan Karalar, böyle ortamları öğrencilere sunacak, araştırma da yapabilecekleri büyüklü küçüklü kütüphaneler açtıklarını ve açmaya devam ettiklerini söyledi.

"İşimizi en iyi şekilde yapmak için çok çalışıyoruz"

Karalar şunları söyledi:

" Ceyhan, Kozan, Yüreğir'de var ve Çukurova'da da İnce Memed Kütüphanesi mevcut. Büyük ilgi olduğunu, öğrencilerin sırada beklediğini görünce, ihtiyaca cevap vermek için öğrencilerin yoğun yaşadığı Beyazevler Mahallesi'ne; ülkemizin en büyüklerinden ve çağdaşlarından olacak bu kütüphanenin temeli atıyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Adana'nın makus talihini değiştirmek de bize nasip olacak inşallah. Adana'nın eşsiz güzelliklerini ve güzel insanlarını tanıtarak, bir turizm kenti olmak için uzun süredir çalışıyoruz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olmak için de yoğun çaba gösteriyoruz. İnşallah bu yıl Paris'teki oylamada bunu başaracağız. Böylece sadece kebabımızla değil, diğer bütün lezzetlerimizle de tanınacağız ve bu yemekleri yemek için dünyanın dört bir yanından şehrimize turist gelecek. Bunun anlamı Adana'mızın bir turizm kenti olarak zenginleşmesi ve istihdam yaratılmasıdır. Biz iki nedenden dolayı çok çalışırız. Birincisi Yüce Rabbim çalışanı sever. İkincisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır' diyor. Biz de işimizi en iyi şekilde yapmak için çok çalışıyoruz."

Beyazevler Mahallesi'ne Kent Lokantası da açılacağını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, büyük bir hizmetin açılışının yapılmasını ya da temelinin atılmasını sık aralıklarla gerçekleştirdiklerini, böyle de devam edeceklerini dile getirdi.

Kente yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi de veren Başkan Zeydan Karalar, konuşmasını "Hoşçakalın, Atatürk'e kalın" mesajıyla bitirdi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Beyazevler Mahalle Muhtarı Mine Donma, Beyezevler Kent Kütüphanesi'nin temelinin atılmasını tarihi bir an olarak niteledi. Donma, "Mahallemizin eğitim alanındaki en büyük yatırımlarından birinin yapımına resmen başlıyoruz. Burası sadece bir kütüphane değil, öğrencilerimizin ders çalışabileceği, kendilerini yetiştirebileceği, modern bir eğitim yuvası olacak. Sayın Başkanımız Zeydan Karalar'ın gerçekleştirdiği bu önemli proje, gençlerimizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biridir. Başkanımız Zeydan Karalar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Hazal Güllüoğlu, açılacak kütüphaneye ilişkin, "Üst geçit, yurt güzergahından geçmeye başlayan otobüsler, İnce Memed Kütüphanesi gibi hizmetlerin ardından temeli atılan Beyazevler Kent Kütüphanesi, başkanımızın taleplerimiz doğrultusunda hareket ettiğinin örneklerinden yalnızca birkaçı. Bizim için hayati öneme sahip bu hizmetler için Başkanımıza ne kader teşekkür etsek az. Büyükşehir Öğrenci İletişim Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile iletişime geçmemizi kolayca sağlıyor" diye konuştu.,

Konuşmaların ardından Beyazevler Kent Kütüphanesi'nin temeli atıldı. Daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programı gerçekleştirildi.