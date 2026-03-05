Adana'da Bıçaklı Kavga Davası 13 Mayıs'a Erteldi

ADANA'da kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Batuhan Kolsuz'un doğum gününde görülen dava, heyet eksikliği nedeniyle 13 Mayıs'a ertelendi. 5 şüpheliden 3'ünün tutuksuz yargılanmasına devam edilirken, Necati Kınış (23) ile Enes Emre Kısacık'ın (21) tutukluluğunun devamına karar verildi.

Berat Caner C., doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı Alperen K. ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi. Kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.'yi konuşmak için çağırınca Alperen K. ile aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi önlenirken, Berat Caner C. ile Alperen K. buluşmak için anlaşıp bölgeden ayrıldı. Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz, Aykut A. (23), Mustafa A. (21) ve Süleyman Ş.'yi (24) yanına alıp Alperen K. ile buluşmaya gitti. Alperen K. ise sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati Kınış (23) ve arkadaşları Mert Ali P. (21), Muhammet A. (21), Tolga K. (23), Eren A. (23), Enes Emre Kısacık (21) ile birlikte geldi. Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 19 Eylül 2024'te buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada Batuhan Kolsuz, göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Alperen K. ve arkadaşları kaçarken, 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kolsuz, kurtarılamadı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

'BERAT'A SADECE YUMRUKLA VURDUM'

İlknur G. ifadesinde, "Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız kafeden çıkarken karşılaşınca tartıştık ve ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar" diye konuştu. Alperen K. sorgusunda, "Olay sırasında Berat'a sadece yumruk attım. Başkasıyla kavga etmedim. Olayda bıçak kullanmadım" dedi.

Berat Caner C. ise ifadesinde, "Alperen ile kavga ettik. Batuhan'ı kimin bıçakladığını fark etmedim. 'Batuhan bıçaklandı' diye bağırdıklarında yerde yattığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alperen K., Necati Kınış, Enes Emre Kısacık, Tolga K. ve Eren A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra görülen ilk duruşmada Alperen K., Tolga K. ve Eren A. tahliye edilirken, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Olayın yaşandığı sırada kafeden çıkarak Fevzipaşa Mahallesi'nde hemzemin geçide yönelen Batuhan Kolsuz'un kovalandığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olay öncesinde İlknur G.'nin bir arkadaşına mesaj göndererek, 'Burada bu gece biri ölecek' dediği ortaya çıktı. 12 Şubat'ta görülen duruşmada Necati Kınış ve Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, diğer şüphelilerin ise tutuksuz yargılanmasına hükmedildi.

Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Batuhan Kolsuz'un doğum günü olan bugün görülen dava, şüphelilerden Necati Kınış ve Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, heyet eksikliği nedeniyle 13 Mayıs'a ertelendi.

