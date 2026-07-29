Adana'da Bisikletli Yaşlı Adam Kamyonun Altında Can Verdi - Son Dakika
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Adana'da Bisikletli Yaşlı Adam Kamyonun Altında Can Verdi

Adana\'da Bisikletli Yaşlı Adam Kamyonun Altında Can Verdi
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Adana'da bisiklet sürerken kamyona çarpan Duran Yeysıkan (66) hayatını kaybetti, şoför gözaltına alındı.

ADANA'da bisikletiyle seyir halindeyken kamyonun altında kalıp, metrelerce sürüklenen Duran Yeysıkan (66) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü H.C.E., gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. H.C.E.'nin (36) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, caddede bisikletle seyir halindeki Duran Yeysıkan'a çarptı. Kamyonun altında kalan Yeysıkan, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin uyarısıyla kamyonu durduran H.C.E., Yeysıkan'ı kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Yeysıkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı haber alan Yeysıkan'ın yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından Yeysıkan'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan H.C.E. ise polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Bisikletli Yaşlı Adam Kamyonun Altında Can Verdi - Son Dakika

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