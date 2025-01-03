Adana'da Cinayet Soruşturmasında Baba Tutuklandı

BABA TUTUKLANDI
Adana'da 31 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Rafet Dinç'in (15) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen baba Mehmet ile anne Sevinç Dinç, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, abla E.D. ise serbest bırakıldı.
CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ
Baba Mehmet Dinç'in jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Anne Sevinç Dinç'in ise ifadesinde, eşi tarafından tehdit edildiğini, cinayeti bu nedenle gizlediğini söylediği öğrenildi.
Anıl ATAR/ ADANA,
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