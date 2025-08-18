Adana'da Cinayetler Azaldı, Yaralama Suçları Artış Gösterdi - Son Dakika
Adana'da Cinayetler Azaldı, Yaralama Suçları Artış Gösterdi

18.08.2025 17:30
Adana'da cinayet sayısı 11'den 3'e düşerken, yaralama suçları 702'ye yükseldi. Vali Köşger bilgileri açıkladı.

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, önceki yılın temmuz ayı ile bu yılın temmuz ayındaki istatistiklere göre kentteki cinayet sayısının 11'den 3'e düştüğünü, 'kasten yaralama' suçunun ise 691'den 702'ye yükseldiğini söyledi.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, valilik toplantı salonunda İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Acar da katıldı.

'ADANA'NIN İYİYE GİDİŞİNİ GÖZLEMLİYORUZ'

Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Köşger, kolluk kuvvetleri ve diğer kurumların işbirliği içerisinde çalıştığını belirterek, " Çukurova'nın incisi Adana, çok kadim bir şehir. Bu şehrin asayiş anlamında Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olması noktasında bütün birimlerimizle gayretimizi sürdürüyoruz. Gün geçtikçe Adana'nın daha iyiye gidişinin olduğunu gözlemliyoruz. Bunu sağlamak için hiçbir şekilde, aralık vermeksizin çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

15 TERÖR OPERASYONU DÜZENLENDİ

Terörle mücadelenin, tüm dünyanın sorunlarından biri olduğunun altını çizen Köşger, "Adana'da terörle mücadele bir kesintiye uğramaksızın devam ediyor. Tüm terör örgütlerine yönelik 15 operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Bu sonuç da örgütlerin eylem kapasitesinin zayıflatıldığını, halkımızın güvenliğinin korunduğunu göstermekte" dedi.

SUÇLARA İLİŞKİN İSTATİSTİĞİ PAYLAŞTI

Çeşitli suçlara karşı gerçekleştirilen operasyon ve yaşanan olaylarla ilgili rakamları paylaşan Köşger, 2024 Temmuz ayı ile bu yılın temmuz ayını kıyaslayarak, 'Kasten öldürme' suçunun 11'den 3'e, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçunun 39'dan 34'e, 'Cinsel saldırı' suçunun 27'den 21'e, 'Cinsel taciz' suçununu 19'dan 13'e, 'Konut dokunulmazlığının ihlali' suçunun 17'den 12'ye, mal varlığına karşı işlenen suçların ise 350'den 308'e düştüğünü söyledi. Vali Köşger, 'Kasten yaralama' suçunun 691'den 702'ye, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun 14'ten 17'ye, 'Tehdit' suçunun ise 19'dan 13'e yükseldiğini kaydetti. Vali Köşger, ayrıca temmuz ayı boyunca 249 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 330 kişi hakkında adli işlem uygulandığını, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 897 kişinin de yakalandığını belirtti.

ORGANİZE SUÇ VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DÜZENLENDİ

Organize suç örgütleri ve narkotik suçlara yönelik çalışmaların da hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Köşger, "Organize suçlara yönelik 4 operasyonda 96 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 50'si tutuklanırken, 29'u hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ayrıca organize nitelik taşıyan 4 suç örgütü de çökertilmiştir. Uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen 230 operasyonda yakalanan 398 kişiden 265'i tutuklanmıştır. Operasyonlarda 4 kilo 474 gram esrar, 1 kilo 680 gram metamfetamin, 20 kilo 600 gram Skunk, 303 gram eroin, 641 gram kokain, 5 kilo 472 gram bonzai, 711 kök Hint keneviri, 133 bin 424 sentetik ecza ile 118 bin 486 uyuşturucu hap ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: DHA

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
