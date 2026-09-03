Adana\'da çöp ve moloz yangınına 2 saatte müdahale edildi, alevler kontrol altına alındı

ADANA'da çöp ve molozların döküldüğü alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde çöp ve molozların döküldüğü alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yangının çevresindeki otluk alanı temizleyen ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını engelledi. Ekiplerin arazözlerle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede söndürme çalışmasını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.