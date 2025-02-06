Adana\'da, Deprem Şehitliği\'nde duygusal anlar

Güncel

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlere Adana'da hayatını kaybeden 418 kişi, felaketin 2'nci yıl dönümünde unutulmadı. Yakınlarını kaybedenler, Deprem Şehitliği'nde duygu dolu anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden olurken; tüm Türkiye'de acı bir iz bıraktı. Depremde 13 binanın yıkıldığı Adana'da, 418 kişi yaşamını yitirdi. Yakınlarını kaybedenler, depremin yıl dönümünde Kabasakal Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'nde duygu dolu anlar yaşadı. Acılı aileler, Türk bayrakları ile donatılan kabirleri temizleyip, dua etti. Küçük yaşta enkaz altında kalarak yaşamını yitiren depremzedelerin kabirlerindeki kırmızı-beyaz kalpli balonlar dikkat çekti.

'ACISI TARİF EDİLEMEZ'

Depremde kaybettiği kızı, damadı ve iki torunu için mezar başında dua eden Ayşe Bulat (66), "Acısı tarif edilmez. Bu acıyı hala yaşıyoruz ve geçmeyecek biliyorum. Geriye bir torunum kaldı. Türkiye'mizde çok acılar yaşandı, inşallah bir daha yaşanmaz. Bizim cennet kuşu yavrularımızı yalnız bırakmayan, bu bayrakları takanlardan, çiçekler ekenlerden Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

'ENKAZDAN ÇIKMADI'

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde annesini, ablasını ve 3 yeğenini kaybeden Erol Olamcam (36) ise enkaz çalışmaları tamamlandığını ancak 16 yaşındaki yeğeni İrem Karaca'nın hala bulunamadığını belirtti. Olamcam, "Enkaz çalışmaları tamamlandığında en küçük yeğenim İrem, enkazdan çıkmadı. Yaklaşık 2 yıldır acımızla birlikte yeğenimi arıyoruz. Tüm DNA eşleşmeleri olumsuz, başvurmadığımız kurum kalmadı. Acımızı bir nebze dindirebilmek için tek çaremiz, İrem'i bulmak olacak. Onun için çabalarımız hala devam ediyor" diye konuştu.