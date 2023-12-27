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Adana'da deprem yardımı bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika
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Adana'da deprem yardımı bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı

Adana'da depremden etkilenen illere yardım götürdükleri bahanesiyle su, çocuk bezi ve ayakkabıların arasına gizledikleri 107 kilo 100 gram esrarı sevk ettikleri iddiasıyla tutuklu sanık 15 yıl hapse çarptırıldı, tutuksuz sanık beraat etti.

Adana\'da deprem yardımı bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı
27.12.2023 - 10:53,  Güncelleme: 10:58
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Adana'da, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illere kamyonetle yardım götürdükleri bahanesiyle su, çocuk bezi ve ayakkabıların arasına gizledikleri 107 kilo 100 gram esrarı sevk ettikleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 15 yıl hapse çarptırıldı, tutuksuz sanık beraat etti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık F.B. ile tutuksuz M.Ş.K. ve avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin biri sürücü olan sanıkların içinde bulunduğu kamyoneti Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurduğunu belirtti.

Savcı, deprem bölgesine yardım malzemesi götürdüklerini belirten sanıkların aracında su, çocuk bezi ve ayakkabı kolilerinin arasına gizlenmiş paketlerde 107 kilo 100 gram esrar bulunduğunu kaydetti.

Sanık M.Ş.K'nin diğer sanık F.B. ile sık ve fiili irtibatına rastlanılmaması ve F.B'nin eylemine iştirak ettiğine dair kesin delil elde edilmediğinden "delil yetersizliğinden" beraatı, sanık F.B'nin ise uyuşturucu paketlerinde parmak izine rastlanması dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde savcı görüş sundu.

Savunması alınan F.B. pişman olduğunu belirterek, tahliye ve beraat talep etti.

Sanık M.Ş.K. ise uyuşturucuyla bağlantısının olmadığını öne sürerek beraat istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin adli para cezasına çarptırdığı sanık F.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, "delil" yetersizliği" gerekçesiyle sanık M.Ş.K'nin ise beraatına hükmetti.

Olay

Adana'da durdurulan bir kamyonette depremzedeler için hazırlandığı belirtilen kolilerde su, çocuk bezi ve ayakkabıların arasına gizlenmiş 107 kilo 100 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili M.Ş.K. ve F.B. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı 12 Şubat'ta tutuklanmıştı. Haklarında dava açılan sanıklardan M.Ş.K, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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