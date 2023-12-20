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Adana'da yakalanan dilenciye 617 lira ceza verildi - Son Dakika
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Adana'da yakalanan dilenciye 617 lira ceza verildi

Adana'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenciye 617 lira ceza uygulandı. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Adana Otogarı'nda dilencilik yapan Ali Erhan Doğan'ı yakaladı. Üzerinden toplamda 9 bin 62 lira çıkan dilenciye ceza kesildi.

Adana\'da yakalanan dilenciye 617 lira ceza verildi
20.12.2023 - 15:19,
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Adana'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciye 617 lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Adana Otogarı'nda dilencilik yapan Ali Erhan Doğan'ı yakaladı.

Zabıta Daire Başkanlığına götürülen Doğan'ın üzerinden, dilencilikten topladığı belirlenen 9 bin 62 lira çıktı.

Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 617 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
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Zabıta Daire Başkanlığı, Erhan Doğan, Zabıta, Adana, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yakalanan dilenciye 617 lira ceza verildi - Son Dakika
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