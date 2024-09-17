Adana'da Dolmuş Durağında Cinayet - Son Dakika
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Adana'da Dolmuş Durağında Cinayet

Adana\'da Dolmuş Durağında Cinayet

Dolmuş durağındaki kavgada Metin Zorluer pompalı tüfekle öldürüldü, 6 kişi tutuklandı.

17.09.2024 10:30
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ADANA'da dolmuş durağındaki sefer sırası tartışmasında tarafları ayırmaya çalışan Metin Zorluer'i (68) pompalı tüfekle öldüren Hakan Keklik (46) ile kavgaya karışan 5 kişi yakalandı. İfadesinde, "Metin ağabey, sevip saydığım biriydi. Böyle olmasını istemezdim. Kimseyi vurma gibi bir niyetim yoktu. Her şey bir anda oldu" diyen Hakan Keklik ile diğer şüpheliler tutuklandı.

Olay, 14 Eylül'de saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki dolmuş durağında meydana geldi. Durakta çalışan şoförler Selçuk Keklik (37) ve Onur Nefis (40), ölen bir kişinin yakınları için mezarlığa ücretsiz sefer sırası konusunda anlaşamayınca tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda diğer şoför Metin Zorluer tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada Keklik'in ağabeyi Hakan Keklik, pompalı tüfekle durağa gelerek kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar Zorluer'in karın ve göğsüne isabet ederken, Emre S., Volkan V. ile Fethi S. de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Zorluer kanlar içinde yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Metin Zorluer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede arama yapan ekipler, silahı kullanan Hakan Keklik ile kavgaya karışan Selçuk Keklik, Cüneyt Keklik (51), Efekan Keklik (19), Onur Nefis ve Recep Nefis'i saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Hakan Keklik, ifadesinde, "Metin ağabey, sevip saydığım biriydi. Böyle olmasını istemezdim. Kimseyi vurma gibi bir niyetim yoktu. Her şey bir anda oldu" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayda yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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