Adana'da dolmuşta grupun saldırdığı küçük yaştaki kişinin darbedilme anı kamerada
Adana'nın Yüreğir ilçesinde seyir halindeki dolmuşta kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşı küçük bir kişinin grup halinde darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADANA'da dolmuş içerisinde yaşı küçük bir kişinin darbedilmesi kameraya yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan dolmuş içinde kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yaşı küçük bir kişinin kalabalık bir grup tarafından darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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