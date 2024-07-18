Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan tartışmada eski kayınpederini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet S. (43), 3 yıl önce boşandığı eski karısının Anadolu Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine gitti.
Burada çıkan tartışmada Ahmet S, eski kayınpederi Muhittin Bulut'u (54) tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhittin Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden ayrılmayan Ahmet S, ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelinin yaklaşık 3 yıl önce boşandığı, 2 çocuğunun annesi eski eşinin evlendiği ve başka şehirde yaşadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Eski Kayınpederini Öldürdüğü İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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