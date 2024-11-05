Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski kız arkadaşını tabancayla öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde 3 Kasım'da eski kız arkadaşı Fahriye Asena Eskikanbur'u (25), çalıştığı pastanede tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek yaralanan Muhammed Kürşad Daniyar (29), kaldırıldığı hastanede öldü.
İstirahatli polis memuru olduğu öğrenilen Daniyar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fahriye Asena Eskikanbur, çalıştığı pastaneye gelen eski erkek arkadaşı Muhammed Kürşad Daniyar tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirmişti.
Daha sonra aynı silahla başına ateş ederek ağır yaralanan Daniyar, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Eski Sevgilisi Cinayeti sonrası İntihar - Son Dakika
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