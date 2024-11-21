Adana\'da Fay Hatları ve Deprem Konulu Bilgilendirme Toplantısı

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(ADANA) - Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bilgilendirme toplantısında, fay hatları ile ilgili yaptığı saha çalışmalarının sonuçlarını kamuoyu ile paylaşarak, bölgenin deprem fay hattı haritasıyla ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Adana'da Fay Hatları ve Deprem Sahadan Salona" toplantısında, Adana ve çevre ilçelerde yaptığı deprem risk analizini ve fay hatları bilgisini katılımcılarla paylaştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Zeydan Karalar, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlatarak, "Ülke olarak kolay unutuyoruz. Deprem ve afetler dünyamızın büyük bir sorunu. Bunlara hazırlıklı olmak ve tedbir almak işimiz olmalı. Deprem gerçeğini asla unutmamalıyız" dedi.

14 büyükşehir belediyesi ile iş birliği ve dayanışma

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Stratejik Eylem Planı'nın üç temel ayağından birinin "Güvenli Adana" olduğunu belirten Başkan Karalar, şunları söyledi:

"Depremle ilgili sürekli teyakkuzda olmamız gerekiyor. 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, tüm Adana'yı mikro ölçüde inceliyoruz ve riskli alanları belirleyerek ona göre tedbir alacağız. 14 Büyükşehir Belediyesi olarak afetlerle ilgili dayanışmamız ve toplantılarımız sürüyor. Belediyelerimizin envanterleri ve arama kurtarma ekiplerinin niteliğini bilmek önemli. Olası bir afette kim kime ne ölçüde yardım edebilir diye bir araya geldik. Böylece Afet Koordinasyon Merkezi'mizi oluşturduğumuzda hangi nokta zarar görmüşse, oraya hangi ekibinin gideceğini anında söyleyebileceğiz."

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç halinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunması için deprem TIR'ı sipariş ettiklerini de kaydeden Karalar, mikro ölçekli zemin etütleri ve mikro bölgeleme çalışmaları gibi son derece önemli girişimleri başlattıklarını anlattı. Karalar, deprem anında vatandaşların yoğun şekilde trafiğe çıktığını, bu durumun arama kurtarma ekiplerinin, ambulansların sorunlu noktalara ulaşmasını geciktirdiğini ifade ederek, vatandaşların toplanma alanlarına yönelmesinin önemine dikkati çekti. Karalar, "İnşallah olmaz ama yaşandığı anda kurallara uymak ve hazırlıklı olmak çok önemli" diye konuştu.

Prof. Dr. Pampal ise Adana ve çevresindeki fay hatlarıyla ilgili sahada yaptığı çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Karalar'a, deprem gerçeğiyle ilgili gösterdiği hassasiyet ve bu konuda bilime verdiği önem nedeniyle teşekkür eden Prof. Pampal, depremin ülkenin çok önemli bir problemi olduğunu ve bir an önce bilimin gösterdiği yolda ilerlenmesi gerektiğini, en azından bundan sonra daha bilinçli olunması gerektiğini kaydetti. Adana'nın Kahramanmaraş depremlerinden etkilendiğini ve o bölgede olabilecek başka depremlerden de etkilenme olasılığı bulunduğunu vurgulayan Prof. Pampal, şunları kaydetti:

"Adana sınırları içindeki fayları inceliyoruz. Adana'daki fay hatlarından kaynaklanabilecek depremlerin büyüklüğü maksimum 6 buçuktur. İnsanlarımız zaman zaman deprem riskini unutuyor. Toplum bu konuda bilinçli olmalı ve tedbir alınmalı. Adana'nın kuzeyinde zemin sağlam ama yerleşkenin büyük kısmında zemin alüvyon. Tüm bunlar göz önüne alınarak hareket edilmeli. Savrun fayının aktif bir fay değil."

Deprem oluşturabilecek fay hatlarıyla ilgili riskin en aza indirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini hatırlatan Prof. Pampal, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı mikrobölgeleme çalışmalarının önemine işaret etti.

Prof. Pampal, "Büyükşehir Belediyemizle gerekli çalışmaları yapıyoruz, el birliğiyle Adana'yı depreme dayanıklı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.