Adana'da "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" Başlıyor

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(ADANA) - Adanalı güreşçi, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı'nın anısını yaşatan "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri"nin 8'incisi 13 Ekim Pazar günü Adana'da Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Kozan Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Türk Güreş Vakfı İl Şube Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, Geleneksel Güreş Federasyonu Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Başcı ve Geleneksel Güreşler İl Temsilcisi Miktat Birer ile Türkiye Spor Yazarları Derneği İl Şube Başkanı Engin Kanber katıldı.

"İsmet Atlı'yı anma etkinliğini geleneksel hale getirdik"

Dünya güreş efsanesi ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı gibi isimleri yaşatmanın, onları anmanın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, şunları kaydetti:

"İsmet Atlı'yı anma etkinliğini geleneksel hale getirdik. Bütün dünyaya Türk Gibi Güçlü dedirten İsmet Atlı gibi efsane sporcuların adlarını yaşatmak ve unutulmamalarını sağlamak görevimizdir. Uluslararası müsabakalarda büyük başarı kazanarak, Türk bayrağını şerefle göndere çektiren güreşçilerimizin önünde saygıyla eğilmek gerekiyor. Ata sporumuz güreşin yeni nesiller tarafından sevilmesini sağlamak açısından da böyle organizasyonlar çok önemli. Organizasyonu Kozan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Atlı ve diğer paydaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Organizasyonda, geçen yıl 700 güreşçi mücadele etmişti. Bu yıl 1000 civarında güreşçi bekliyoruz. Toplam ödül 396 bin lira tutarında olacak. Ayrıca davet edilen kafilelere toplamda 350 bin lira vereceğiz."

Türk Güreş Vakfı İl Şube Başkanı Mustafa Dönmez de yaptığı konuşmada, olimpiyat tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla madalya kazandığı branşın güreş olduğunu belirtti ve İsmet Atlı'nın meşakkatli bir mücadele ile şampiyon olmasının kent için kıymetli olduğunu dile getirdi. Güreş müsabakalarının, minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşeceğini de aktaran Dönmez, geleneksel güreşlerin devam ettirilmesinin, İsmet Atlı adının yaşatılması ve genç nesillere örnek olması bakımından önemine dikkati çekti.

Güreşlerin teknik komitesi'nde Hüseyin Atlı, Recep Kılıç, Mehmet Esenceli, Ayhan Taşkın, Sebahattin Öztürk, Celal İnceler, Abuzer Davran, Ali Gökdoğan, Hüseyin Başçı, Hasan Basri Daban, Remzi İnceler yer alıyor.