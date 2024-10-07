Adana'da "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" Başlıyor

Adanalı güreşçi, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı’nın anısını yaşatan “Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri”nin 8’incisi 13 Ekim Pazar günü Adana'da Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılacak.

07.10.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Adanalı güreşçi, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı'nın anısını yaşatan "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri"nin 8'incisi 13 Ekim Pazar günü Adana'da Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Kozan Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Türk Güreş Vakfı İl Şube Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, Geleneksel Güreş Federasyonu Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Başcı ve Geleneksel Güreşler İl Temsilcisi Miktat Birer ile Türkiye Spor Yazarları Derneği İl Şube Başkanı Engin Kanber katıldı.

"İsmet Atlı'yı anma etkinliğini geleneksel hale getirdik"

Dünya güreş efsanesi ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı gibi isimleri yaşatmanın, onları anmanın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, şunları kaydetti:

"İsmet Atlı'yı anma etkinliğini geleneksel hale getirdik. Bütün dünyaya Türk Gibi Güçlü dedirten İsmet Atlı gibi efsane sporcuların adlarını yaşatmak ve unutulmamalarını sağlamak görevimizdir. Uluslararası müsabakalarda büyük başarı kazanarak, Türk bayrağını şerefle göndere çektiren güreşçilerimizin önünde saygıyla eğilmek gerekiyor. Ata sporumuz güreşin yeni nesiller tarafından sevilmesini sağlamak açısından da böyle organizasyonlar çok önemli. Organizasyonu Kozan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Atlı ve diğer paydaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Organizasyonda, geçen yıl 700 güreşçi mücadele etmişti. Bu yıl 1000 civarında güreşçi bekliyoruz. Toplam ödül 396 bin lira tutarında olacak. Ayrıca davet edilen kafilelere toplamda 350 bin lira vereceğiz."

Türk Güreş Vakfı İl Şube Başkanı Mustafa Dönmez de yaptığı konuşmada, olimpiyat tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla madalya kazandığı branşın güreş olduğunu belirtti ve İsmet Atlı'nın meşakkatli bir mücadele ile şampiyon olmasının kent için kıymetli olduğunu dile getirdi. Güreş müsabakalarının, minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşeceğini de aktaran Dönmez, geleneksel güreşlerin devam ettirilmesinin, İsmet Atlı adının yaşatılması ve genç nesillere örnek olması bakımından önemine dikkati çekti.

Güreşlerin teknik komitesi'nde Hüseyin Atlı, Recep Kılıç, Mehmet Esenceli, Ayhan Taşkın, Sebahattin Öztürk, Celal İnceler, Abuzer Davran, Ali Gökdoğan, Hüseyin Başçı, Hasan Basri Daban, Remzi İnceler yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, İsmet Atlı, Arda Can, Kültür, Güncel, Kozan, Dünya, Adana, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 'Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri' Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 14:57:12. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.