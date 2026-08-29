Adana'da Güven Uygulaması: 3,6 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Adana'da Güven Uygulaması: 3,6 Milyon TL Ceza

Adana\'da Güven Uygulaması: 3,6 Milyon TL Ceza
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Adana'da yapılan huzur uygulamasında 1615 polisle 140 sürücüye 3,6 milyon TL ceza kesildi, 35 kişi yakalandı.

ADANA'da il genelinde 1615 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 140 sürücüye çeşitli ihlallerden 3,6 milyon TL ceza kesilirken, aranması olan 35 kişi de yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Bulvarlar, caddeler, kavşaklar, parklar ve umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlere 1615 polis görev alırken, 1 helikopter ve 4 dron ile havadan destek verildi.

ARANAN 35 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada 29 bin 762 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 35 kişiyi yakaladı. Trafik denetimlerinde ise 7 bin 973 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 4 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, 2 araç trafikten men edildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 140 sürücüye toplam 3 milyon 647 bin 97 TL para cezası kesildi. Umuma açık mekanlara yönelik denetimlerde 185 iş yeri kontrol edildi. Kurallara uymayan 16 iş yerine idari işlem uygulandı. Ekipler ayrıca kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı tespit edilen 19 kişiye toplam 33 bin 516 TL idari para cezası uyguladı.

Uygulama genelinde 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 25 mermi, 6 kesici alet, 11,48 gram metamfetamin, 2,04 gram sentetik kannabinoid, 1,07 gram esrar ve 175 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Güven Uygulaması: 3,6 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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