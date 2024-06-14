Adana'da İş Yerlerinde Ruhsat ve Tabela Denetimi Yapıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis desteğiyle iş yerlerinde ruhsat ve tabela denetimi yapıldı, ürünler incelendi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kocavezir Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetime Asayiş, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerine bağlı ekipler de destek verdi.

Ekipler, iş yerlerindeki ürünlerin etiketlerini, son kullanma tarihlerini ve faturalarını inceledi.

Denetimde, ruhsatı bulunmayan ve kaldırım işgali yaptığı belirlenen 16 iş yerine idari yaptırım uygulandı.