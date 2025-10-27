Adana'da Kavga: 2 Kişi Darbedildi - Son Dakika
Adana'da Kavga: 2 Kişi Darbedildi

27.10.2025 15:40
Adana'da bir grup, tartıştıkları 2 kişiyi dövüp araya girenleri de darbetti. Polis soruşturma başlattı.

Adana'da 2 kişi, tartıştıkları grup tarafından tekme yumruk dövüldü. Grup, araya girmeye çalışan kişiyi de darbederken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kalabalık bir grup ile 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, grup, 2 kişiyi yere yatırıp tekme- yumruk dövdü.

Tartıştıkları 2 kişiyle ayırmaya çalışanı dövdüler

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞANI DA DARBETTİLER

Grup, bu sırada araya girmeye çalışan kişiyi de darbetti. Kavgayı gören bir kadın evinden çıkıp, gruba tepki gösterdi. Kalabalık grup daha sonra dağıldı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Darbedilenlerin şikayeti üzerine polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Sarıçam, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Kavga, Adana, Son Dakika

